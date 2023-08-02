Видеофакт: Узбечка поставила россиянку на место в вагоне метро 9 2.08.2023, 11:58

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Россиянка устроила истерику из-за неприятного факта, сказанного в лицо.

В сети опубликована видеозапись, на которой узбечка в разговоре с русской называет русских «нацистами».

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор состоялся в вагоне метрополитена. Неизвестно, в какой стране состоялся разговор – в России или Узбекистане.

«Что-что? Повторите еще раз! Я ваше лицо сниму», – возмутилась таким заявлением россиянка.

После этого запись обрывается.

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