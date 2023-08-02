Озвучен прогноз по урожаю грибов и ягод в Беларуси 2 2.08.2023, 12:04

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Академия наука оценила этот год по 5-балльной шкале.

В Беларуси в этом году не ожидается большого урожая грибов и ягод. На пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления заготовок «Белкоопсоюза» Оксана Скиндер привела прогноз Института экспериментальной ботаники НАН.

«По данным Института экспериментальной ботаники НАН, согласно прогнозу по 5-балльной шкале, сложились урожайность в текущем году на уровне по чернике от 1 балла по Минской области до 2 баллов по всем остальным областям. Уже заведомо урожайность черники в текущем году была низкая, судя по уже весеннему периоду, в тот период, когда завязывалась ягода. По съедобным грибам – от 1 до 2 баллов. Это по 5-балльной шкале», – сказала она.

Скиндер пояснила, что потребкооперация будет готова закупить предлагаемые грибы.

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