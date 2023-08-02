СМИ: За сутки в России подожгли не менее 20 военкоматов 3 2.08.2023, 12:09

3,042

Один из них горел дважды.

С начала августа в России участились случаи поджогов военкоматов. Днем 1 августа «Медиазона» зафиксировала не менее 11 поджогов, совершенных 31 июля и 1 августа. Некоторые из задержанных рассказали, что стали жертвами мошенников, убедивших их пойти на поджог в обмен на списание долгов и под угрозой оформления кредитов.

Телеграм-канал Mash подсчитал, что за последние сутки в России подожгли не меньше 20 военкоматов. Вот последние зафиксированные случаи:

В Кузьминках 62-летняя пенсионерка кинула «коктейль Молотова» в двери военкомата на Зеленодольской улице. Против нее возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 7 лет колонии.

В Отрадном сотрудники военкомата предотвратили попытку поджога. У входа в здание задержали 69-летнего пенсионера с пятью «коктейлями Молотова». Проводится проверка.

Против 82-летней жительницы Волгограда возбудили уголовное дело за попытку поджога военкомата. У женщины изъяли бутылку с зажигательной смесью. Ей грозит до пяти лет колонии.

В Казани 31-летняя женщина бросила два «коктейля Молотова» в служебный автомобиль, припаркованный у военкомата. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на чужое имущество.

Сотрудники полиции в Ишимбае задержали 18-летнюю девушку за попытку поджога военкомата. По данным силовиков, девушка разлила на крыльцо здания горючую жидкость, подожгла ее и скрылась.

В Подольске один и тот же военкомат попытались поджечь два раза. По данным «Осторожно, Москва», 31 июля «коктейли Молотова» в здание бросили двое пенсионеров, а 2 августа попытку поджога совершил 22-летний местный житель.

27 июля «Медиазона» подсчитала, что всего за полтора года полномасштабного вторжения в Украину на территории России подожгли не меньше 113 военкоматов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».