Дешевый электромобиль от General Motors с кроватью в салоне бьет рекорды продаж 4 2.08.2023, 12:15

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Топовая версия может проехать 333 км без подзарядки.

Спрос на новый Wuling Bingo превзошел все ожидания. Бюджетный электромобиль активно раскупают. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Wuling Bingo начали продавать в апреле и за четыре месяца куплено 81 636 авто. За июль продажи составили 20 064 единицы. Примечательно, что модель пока продается только в Китае, но имеет все шансы появиться и в других странах. Ряд моделей Wuling уже экспортируют.

Новый Wuling Bingo 2023 – совместное детище концернов General Motors и SAIC, ведь именно они являются совладельцами бренда. Компактный хэтчбэк В-класса длиной немногим менее 4 метров стоит от 8340 до 11 830 долларов.

Китайский электромобиль Wuling Bingo получил два дисплея на передней панели уже в базовой версии. Среди опций есть надувной матрас-кровать, раскладывающийся в задней части салона.

Новый Wuling Bingo предложен в двух версиях. Начальный 41-сильный вариант с батареей на 17,3 кВт∙ч и обладает запасом хода в 203 км. Топовая 68-сильная версия получила батарею на 31,9 кВт∙ч и может проехать 333 км без подзарядки. Максимальная скорость ограничена на 100 км/ч во всех Wuling Bingo 2023.

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