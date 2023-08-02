«Какое-то время моя рабочая нагрузка совершенно не соответствовала зарплате» 3 2.08.2023, 12:23

1,492

Как айтишники работают по 10 и более часов, без выходных и отпусков.

Работа без выходных и отпусков: для кого-то наказание, а для кого-то — обыденность. Devby узнал, каково ИТ-специалистам, которые вот уже несколько лет работают почти (или даже полностью) без выходных и отпусков.

Interim Manager: 200 рабочих часов в месяц, плюс 70-100 — в машине, отпуск раз в несколько лет

локация: Германия

возраст: 40 лет

специальность: interim manager, ИП

сколько работает: 200 часов в месяц + 70-100 в дороге

в отпуске с 2016 года был 3 раза по 2 недели

Немного о себе и своём графике

— Я — ИП, на немецком языке это называется selbständig: selbst переводится как сам, самостоятельно, а ständig — постоянно; и это вечный повод для шуток, что все ИП работают в одиночку и непрерывно.

В месяц у меня выходит 200 рабочих (то есть оплаченных) часов, плюс 70-100 в машине — и это уже бесплатно. Отпуск — раз в несколько лет. С 2016 года я был в отпуске всего три раза по 2 недели, в этом году ещё на неделю вырвусь. Просто, если ты не работаешь, ты не зарабатываешь — только тратишь. А оплата у меня почасовая, хоть и хорошая.

Я interim manager — временный управляющий в сфере логистики и ИТ. Когда компании некем закрыть вакансию PM, начальника отдела саппорта на складе или руководителя логистического отдела, — зовут меня.

С проекта на проект я перехожу практически «бесшовно»: один завершается — и тут же следующий. Однако в прошлом году у меня был небольшой простой — в три недели. Я потратил это время на то, чтобы получить лицензию тренера по фитнесу: хотел худеть не просто так, а со знанием дела. И кто знает, может в будущем открою свой спортклуб.

Обычно я уезжаю от своих домашних в воскресенье, возвращаюсь в четверг, в пятницу работаю из дома с 05:00 до 15:00, а потом — свобода. Сын-подросток переживает, что мы редко видимся. Но я стараюсь раз в пару месяцев работать хотя бы недельку дома, чтобы мы общались вечерами.

— Не устаёте от такого графика?

— Нет: мне сорок лет, у меня полно энергии. Да и когда ж ещё работать, если не сейчас?

— Выгорали?

— Да, когда натыкался на непреодолимую глупость — например, когда заказчик делал ошибку и настаивал на своей правоте, заставляя меня делать заведомо лишённые смысла шаги. Такая бессмысленная работа на износ и является источником стресса и выгорания. Но я очень быстро научился говорить заказчикам, что единственный выход для меня в этом случае — уволиться в течение нескольких дней. И все они (за одним единственным исключением) тут же соглашались сделать по-моему.

В остальном же моя работа — по сути моё хобби, я получаю удовольствие от неё. А из-за хобби не выгорают.

Software Engineer: 10+ часов в день, 3-4 в выходные, без отпуска полтора года

локация: Беларусь (Минск)/Польша (Варшава)

возраст: 29

специальность: software engineer

сколько работает: 10+ часов в день, 3-4 — в выходные, + в воскресенье занимается своим проектом

в отпуске не был 1,5 года, накопил 31 день + оффы за овертаймы и sick leaves

— Работаю без выходных, изредка выдаются дни отдыха — чаще внепланово, чем ожидаемо. За полтора года накопил 31 день отпуска, есть и оффы за овертаймы, и sick leaves — но воспользоваться ими не могу.

Обозначу: я не считаю, что это нормально — отдых является необходимым условием продуктивности, если его не будет, рано или поздно возникнут проблемы. Но…

В свою нынешнюю компанию я устроился в начале 2022 года — принять оффер меня подтолкнула разворачивающаяся в Украине война, и вызванный ею кризис на рынке. И да, стоит признать, деньги тоже сыграли свою роль — мне предложили больше, чем я запрашивал.

Какое-то время моя рабочая нагрузка совершенно не соответствовала зарплате: если бы вы спросили меня тогда, я бы сказал, что почти ни за что получаю большие (так мне казалось) деньги. Но затем меня перевели на другой проект — это был легаси с неправильно выстроенным планом развития, — и поставили передо мной задачу: перекопать огород и посадить в нём розы, как хотел заказчик.

— Получилось?

— Да, я справился: мой огород превратился в цветущий сад. И тогда меня перевели на другой проект. Но, как оказалось, нагрузку по первому никто и не думал с меня снимать — за ту же сумму в расчётном листке я стал работать уже на двух проектах. А по выходным осваивал новый сложный домен — без этого на втором проекте было никак.

Я ругался с начальством, пытаясь сбавить нагрузку, и мне это удалось — потому что на моей стороне авторитет, опыт и знание процессов. Сейчас я по-прежнему веду оба проекта, но на первом лишь консультирую и выступаю как solution-дизайнер, а во второй погружаюсь всё глубже.

Скажу честно: сейчас я вижу, что зарабатываю до смешного мало, — мой труд стоит больше. Но если бы знать заранее, что тебя ждёт. Да и ситуация сейчас уже больше в мою пользу:

я изучил много нового;

наладил темп работы, получил, наконец, дополнительное время на изучение нового домена — менеджеры пошли мне навстречу;

есть перспектива стать golden employee на втором проекте: кроме меня лишь один человек здесь понимает расчёты;

мысль про 13-ую зарплату греет душу.

— Как чувствуете себя, работая в таком режиме?

— Приходится признать, что нервы дают о себе знать — у меня бывают панические атаки. Нормальная практика ночью проснуться и гуглить решение задачи, которую днём не мог сделать, или же в 4:00 ночи излагать другу метод, до которого ты дошёл.

Я могу сидеть в выходной и перерисовывать диаграмму, которую уже составил в пятницу. А в воскресенье, когда наконец появляется время на отдых, сажусь за СВОЙ проект…

— Сколько часов в день уделяете работе?

— В среднем я занят около 10+ часов в день, но ближе к вечеру уже не решаю интеллектуальные задачи, а работаю с документами, делаю заметки и занимаюсь подбором решений. В выходные тоже работаю, но меньше (хотя и не всегда) — часа 3-4, чтобы закрепить или сделать то, что не успел в рабочее время.

Сложнее всех, наверное, моей жене: время от времени она вытягивает меня на пикник (например, на Viva Braslav) или в спа, ругается и заставляет ложиться спать, потому что утром нужно погулять с собаками.

Фулстэк-разработчица: 12 часов в день, несколько раз в месяц по 15-17, без отпуска 9 лет

локация: Турция

возраст: 32 года

специальность: фулстэк-разработчица + копирайтер (сейчас больше редактор и корректор) + личный помощник предпринимателя

сколько работает: 12 часов в день, изредка — 15-17

в отпуске не была 9 лет

— 9 лет работаю без выходных и отпусков. Начинала как копирайтер, потом ещё устроилась личным помощником к предпринимателю.

Когда у нас с мужем один за другим родились двое детей, мы решили, что за ними будет ухаживать он, так как муж работал в пекарне и зарабатывал мало — а я на двух работах получала больше.

На одной из работ меня повысили до шеф-редактора и предложили подработку менеджером маркетплейса. Плюс я закончила курсы программирования — и стала разработчицей на удалёнке.

— Сколько часов ежедневно уделяете работе?

— Обычно я работаю по 12 часов в день, но 2-3 раза в месяц приходится засиживаться и по 15-17 часов, а уже потом идти спать. Редко бывает, что сваливаются крупные задания на всех трёх работах одновременно или на двух из них. Тогда ложусь спать на 2-3 часа, а потом снова сажусь за ноутбук — и так циклично, пока задача не будет закрыта. Спасает смена места: 6 часов работаю за компьютерным столом, следующие несколько часов — в кровати с ноутбуком или на подоконнике.

По субботам и воскресеньям остальной мир отдыхает, поэтому работы, как правило, меньше.

В эти дни я доделываю всё, что не уместилось в график, а ещё составляю план работы на будущую неделю и пытаюсь вернуться в здоровый режим сна — встаю по будильнику и иду в постель в условные 23:00 вечера. Но работаю по-прежнему весь день, просто в расслабленном режиме.

Иногда прохожу какие-то курсы или участвую в вебинарах — самообразование никто не отменял. Ни один из трёх работодателей не требует, чтобы я была онлайн «со стольки-то до стольки-то» — это очень удобно. Идеальный рабочий день, когда сроки не горят, начинается в 10:00 утра и заканчивается в 2:00 ночи. Я сова, и мне лучше работается ночами, но позволяю себе такую роскошь нечасто — чтобы семья не видела меня днём исключительно спящей.

— Перерывы в вашей работе бывают?

— Осознанно я их не делаю, перерывы всегда вынужденные: ребенок просит посмотреть, что он нарисовал — отвлекусь минут на 10, муж подошёл обнять-поцеловать — ухожу от компьютера на полчаса, чтобы уделить ему внимание. Уходят гулять — помогу собраться. Когда устают глаза, варю кофе и иду на балкон на 15 минут — и так 2-3 раза в день. Ем за компьютером. Пару раз в неделю по утрам могу час уделить тренировке (в зал не хожу — занимаюсь по видео на YouTube). В сумме в течение дня я отвлекаюсь примерно на 1,5 часа.

Уточню: если я нужна семье на весь день (например, день рождения у мужа или у ребёнка, дневной перелёт в другую страну), я работаю ночью — приходится сутки не спать.

— Чем компенсируется такая работа?

— Тем, что нам удалось переехать в Турцию. У нас квартира с видом на море, детей записали в хорошую онлайн-школу… Удалось даже накопить на маленький бизнес. В планах — бросить первую и вторую работу, и посвятить себя ИТ (я и предпринимательству, в идеале начать инвестировать.

Семья всегда рядом. Сыну сейчас 8 лет, дочке — 7, и они знают, что большинство людей по утрам едет в офисы, и рады, что маме не приходится уходить на весь день. Иногда я помогаю детям с уроками, мы общаемся в том числе по-английски. Пару раз в месяц выдаётся 2-3 свободных часа на совместное приготовление пирога.

Как полагаете, детям хватает вашего внимания?

Недостатка внимания мои дети не испытывают: полдня они гуляют с папой на игровых площадках, общаются с другими детьми — социализируются.

Благодаря тому, что в школьной программе есть такой предмет, как «Финансовая грамотность», дети уже знают, что такое работа, накопления, кредиты. Так что они понимают, почему маму нельзя часто отвлекать — мне даже не приходится запираться в комнате.

Думаю, если бы раньше я работала оффлайн, а потом перешла на удалёнку, объяснить детям тот факт, что работа дома — это тоже работа, было бы сложнее. Но так как они с самого рождения видят меня за компьютером, они считают, что так и должно быть. Они свободны от стереотипов, у них нет предубеждения, что работать в семье должен мужчина, и оба понимают, что домашние дела — тоже труд.

Работу свою я люблю. Расстраивает только то, что нет времени на чтение, — я книголюб.

— Не устаёте от такой жизни?

— Мне нравится, когда я могу от и до распланировать свой день. Поэтому, если передо мной неожиданно ставят срочную задачу, я каждый раз испытываю чувство усталости и желание «уйти в оффлайн» на недельку. Никогда так не делала, но иногда хочется.

Ещё задумываюсь о том, что устала, когда тороплюсь закрыть все задачи, готовлюсь закончить работу, а меня просят ещё что-то «быстренько сделать». Злюсь, мол, зачем торопилась, если всё равно даже часа свободного времени выкроить не получилось.

Если работа идёт тихо-ровно, я об усталости не задумываюсь — вместо этого стараюсь мотивировать себя, планировать будущее, радовать семью покупками. Это заряжает меня энергией.

— С выгораниванием сталкивались когда-нибудь?

— Только однажды. На первой работе мне поручили нанять двух помощников на большой проект и отправили крупную сумму денег, чтобы я им заплатила. Я посчитала, что справлюсь сама, а начальству сказала, что помощников наняла. Даже завела два лишних аккаунта и работала с трёх аккаунтов одновременно, будто нас трое. Проект был успешно выполнен, бюджет я «выплатила» самой себе, но это стоило мне бессонных ночей и нескольких нервных срывов.

Сейчас переработки для меня — обычное дело, но стараюсь так себя не загонять. Избежать усталости помогает красивый вид с балкона, любимая кружка для кофе, разговоры перед сном с супругом и мечты. Иногда нужно прерваться, успокоиться, выйти с кофе на балкон и посмотреть на людей, как они суетятся, общаются, грустят и радуются. Тогда вспоминаешь, зачем вообще столько работаешь, к чему стремишься, и почему важно обеспечивать семью.

Чек-лист от айтишника, который выгорел и решил работать с 7:00 до 15:00

сколько работал в режиме нон-стоп: 21 месяц по графику «сон — работа — сон», теперь — с 7:00 и до 15:00

в отпуск ходил, но тратил на закрытие рабочих задач со сжатыми сроками

— С чего всё началось?

— С performance review, на котором мне попеняли, что надо бы больше работать — «развиваться, расти…» Так и сказали: «В свободное время тоже нужно работать». И я стал работать больше.

Потом пришла пандемия — всех перевели на удалёнку. В моей команде были разные люди:

кто-то задавал вопросы, уже начиная с 7:00 утра;

а кто-то ставил созвоны на 24:00 ночи;

некоторые постоянно дёргали днём.

Я включался по любому чужому щелчку. 21 месяц моя жизнь шла по замкнутому кругу: сон — работа — сон, и больше ничего. Я брал отпуска, но они уходили на закрытие рабочих задач со сжатыми сроками.

— Вырваться из этого порочного круга не получалось?

— Всего лишь раз — когда слёг на 3 недели с короной. И это самое приятное моё воспоминание о том времени!

— Выгорели?

— Конечно! Каждое утро я вставал с кровати с мыслью, что делаю это не потому что хочу приступить к работе, а из страха, что если сегодня останусь лежать, то завтра лёжа умру. Когда я отвлекался хоть на миг от работы, в голове звучал голос: «А почему прямо сейчас ты не работаешь?» «Твоя работа ещё не закончена — не время отдыхать», «Работа ждёт»…

Я очень-очень устал. В какой-то момент возникла мысль: «Нельзя стреляться в доме — так как будет сложно отмыть потолок и продать квартиру».

И тогда я взял за правило: работаю с 7:00 до 15:00 — и конец. Не важно, что у тебя что-то не компилируется, не собирается, или ты прямо сейчас нашёл гениальное решение, или стоишь в дебаге — твой рабочий день на сегодня завершён.

— Получается придерживаться нового графика?

— Да, сейчас могу начать свой рабочий день в 5:00 или, наоборот, приступить к работе в 12:00, но ровно в 15:00 я всё бросаю.

Авралы, когда приходится задержаться на час-другой, случаются — можно иногда поовертаймить. Но не чаще одного раза в 2 недели. Если нужно «включаться» в это постоянно, я — пас. Сам себя спрашиваю тогда: «Разве теперь это уже твой бизнес?» — отрицательно качаю головой, закрываю ноут и иду в душ, завариваю себе чаю, иду на прогулку.

Я разработал для себя правила:

Задай себе вопрос: а стоит так усердно работать? Столь ли значима оплата за переработки и ваш опыт?

Попытайся понять, возможно ли, что ваше стремление работать сверх меры обусловлено какими-то другими причинами, например, личными проблемами.

Поговори с кем-нибудь из руководителей, кто работает меньше, чем они лучше.

Дыши глубже, бывает и хуже.

Соцсети и видеохостинги открывай не дольше, чем на 3 минуты 1 раз в день, — иначе будешь «сбегать» туда.

Если хочется отдохнуть — ложись и лежи, ничего больше не делай. Вообще ничего! Не слушай музыку, не смотри видео — просто лежи, как мёртвый.

Запишись на приём к терапевту и пройди все исследования, что он назначит, посети всех специалистов, к которым направит. А ещё сходи к стоматологу.

В трудовых кодексах раньше были прописаны «технические перерывы». Начни их делать — по 5 минут каждый час. Чем ты хуже водителей?

Как говорят коучи, «будь в моменте» — просто ешь, пей, смотри в окно, без гаджетов, без аудио- или видео-сопровождения…

Выруби все уведомления на рабочем компе и телефоне. Даже в рабочее время. Ты и так часто проверяешь слак и оутлук.

Будь честным с собой: советы, вроде «Сходи в отпуск!» — никому ещё не помогли. Эта смесь хардворкинга с гиперответственностью — твой защитный механизм, который всегда включается на работе. И чтобы его выключить, придётся поменять свою жизнь, — а после отпуска он включится уже через неделю. Но ты можешь взять отпуск, чтобы обдумать правила, по которым начнёшь жить заново.

Комментарий эксперта: «Чем больше потребностей закрывает работа, тем охотнее мы выделяем на неё время»

Спросили у консультанта по психологии командных процессов Дениса Искорцева, к чему приводит работа без отпусков и выходных — есть ли последствия для психики.

— Нельзя вывести общее правило, которое гласило бы, что работа без отпусков и выходных — это плохо.

Отпуск и выходные — лишь некоторые из способов регулировать переключение между расходованием внутренних ресурсов на работу и их восстановлением. Можно организовать себе режим отличный от «стандарта» 2 отпуска по 14 дней в году и 2 выходных в неделю. Свободный график, проектная работа с этапами аврала и расслабления, сезонная загрузка, длинные выходные, саббатикал, работа во время путешествий — всё это создаёт другой ритм работы и отдыха, который тоже может позволять поддерживать баланс ресурсов.

Также работа — один из видов деятельностей, которыми мы наполняем свою жизнь, чтобы закрывать наши внутренние потребности. И чем больше потребностей закрывает именно работа, тем с большей охотой мы выделяем на неё время. Вспомним пирамиду Маслоу: если помимо денег, которые необходимы для закрытия базовых потребностей в еде, безопасности, жилье, мы получаем на работе возможности для реализации потребностей в принадлежности (быть принятым, частью коллектива), в уважении (признании компетентности, достижений, успехов), в познании (знать, уметь, исследовать), в эстетике (гармонии, порядке) и самоактуализации (достижении своих целей и развитии личности), то такой работой хочется заниматься гораздо дольше чем условные 1850 рабочих часов в году.

Итого: если ресурсы физические и психические поддерживаются в норме, потребности реализуются, то работа без стандартных отпусков и выходных к проблемам не приведёт не приведет. Что и продемонстрировали авторы некоторых историй.

А вот если из-за работы происходит дисбаланс в расходовании сил и потребности остаются незакрытыми, тогда да, можно столкнуться с неприятными последствиям, например с выгоранием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».