Белорусов предупредили о скачке цен и «перегреве» в экономике 5 2.08.2023, 12:38

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В четвертом квартале ситуация резко изменится.

Во втором квартале инфляция опустится еще ниже, чем сейчас, но потом белорусов ждет резкий рост цен. В среднем он ускорится до 5−7% по итогам года, а в начале 2024-го и вовсе может достигнуть планки в 10%. Такой прогноз сделали эксперты исследовательского центра BEROC. При этом аналитики ожидают, что зарплаты белорусов продолжат расти на фоне дефицита работников.

Эксперты отмечают, что эффекты «ручного» снижения цен в октябре-ноябре прошлого года и сохранение строгого подхода к ценовому регулированию со стороны правительства продолжат влиять на уровень инфляции в третьем квартале этого года. В результате она может переписать исторически минимальные значения. Нельзя исключать временного ухода индикатора немного ниже 2% в годовом выражении в сентябре 2023 года.

Но в четвертом квартале ситуация изменится. Предпосылки для этого видны уже сейчас. Внутренний спрос во втором полугодии может оказаться «перегретым» при сохранении мягкой монетарной политики, отмечают аналитики.

«Дефицит работников будет ограничивать возможности подстройки стороны предложения товаров и услуг под усилившийся спрос и отражаться в росте зарплат, средний размер которых уже в первом полугодии превышал инфляционно нейтральный уровень», — прогнозируют аналитики.

Проинфляционные эффекты во втором полугодии также возможны со стороны ускорения роста цен в России и динамики курса белорусского рубля, в том числе через влияние ослабления белорусского рубля к доллару и евро на инфляционные ожидания населения и бизнеса.

В результате квартальные темпы инфляции начнут ускоряться, что с октября обусловит возрастание годовой инфляции до 5−7% к концу 2023 года. Однако административное регулирование, возможно, и дальше будет сдерживать рост цен.

По оценкам экономистов, в следующем году инфляция может вырасти до 7−10% — даже если Нацбанк начнет постепенно ужесточать денежно-кредитную политику. Чтобы эта мера сдерживающе повлияло на экономическую активность и инфляцию, ее ужесточение следовало бы начинать уже в середине 2023 года.

Ранее в Минэкономики предупреждали белорусов о том, что нужно готовиться к росту цен.

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