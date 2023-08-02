Минчанин вскрыл чужой Land Cruiser канализационным люком 2.08.2023, 12:47

1,746

И пытался завести авто ключами от квартиры.

В Минске произошла нелепая попытка угона авто, которая обернулась «уголовкой» за хулиганство. Пьяный прохожий разбил окно в чужом внедорожнике канализационным люком, забрался внутрь и попытался завести машину ключом от квартиры, но только замерз в процессе, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент случился накануне ночью в Советском районе Минска. 36-летний работник строительной организации, выпив вместе с приятелем, возвращался дворами домой и заметил припаркованный внедорожник Toyota Land Cruiser.

Он подобрал канализационный люк, разбил стекло багажника и забрался в салон авто. Завести машину мужчина пытался ключами от квартиры, в чем, естественно, не преуспел. В процессе несостоявшийся угонщик замерз и, чтобы согреться, надел куртку хозяина внедорожника.

Мимо шли двое парней, которые обратили внимание на раскуроченный автомобиль и поинтересовались у человека внутри, что произошло. Тот заявил, что хозяин машины — он сам и в помощи не нуждается. Молодые люди не поверили и сообщили в милицию.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело за хулиганство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».