Момент удара по авиабазе РФ в Гвардейском показали на видео 1 2.08.2023, 13:09

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Мощный взрыв в Крыму вызвал шок у оккупантов.

В сети появилось видео удара по авиабазе оккупантов в пгт Гвардейское временно оккупированного Крыма.

Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным СМИ, на окраине этого пгт расположен одноименный военный аэродром, который Россия использует для атак против Украины. Там базируется 37-й смешанный авиаполк ВВС РФ по Су-24М и Су-25СМ, а также, вероятно, другая боевая авиатехника.

Напомним, ранее сообщалось, что в пгт Гвардейское в Симферопольском районе прогремел очень мощный взрыв.

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