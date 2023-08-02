«Чек на одно изделие доходит до $1500» 2.08.2023, 13:07

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Как белорус отказался от карьеры в ИТ и зарабатывает на скульптурах металла.

Кириллу Сикорскому 22 года, и уже более 6 лет он занимается необычным для Беларуси делом – созданием скульптур из металла в стиле техно-арт. Отличительной чертой этого направления является использование б/у запчастей от различных механизмов, автомобилей, мотоциклов. Как появилась идея создания мастерской VikingWorkshop, сколько можно на этом заработать и с какими трудностями приходится постоянно сталкиваться – в материале Myfin.by.

«Вместо того чтобы отвезти запчасти на металлолом, решил сделать из них что-то необычное»

– Я учился в Минском радиотехническом колледже на программиста, затем пошел служить в армию. В студенческие годы подрабатывал по возможности. С детства я довольно плотно был связан с техникой: мотоциклы, машины, вездеходы – в общем, полный набор. К этому меня «подтянул» отец. Не сказать, что я профессионал, но свой автомобиль всегда делаю сам: от подвески и тормозной системы до двигателя. Наверное, ввиду технического склада ума на подсознательном уровне есть понимание работы всех узлов и агрегатов. Если иметь под рукой профильную литературу, не остается каких-либо вопросов. Из этого всего и появилось то, чем я занимаюсь сейчас.

Как-то после очередных ремонтов накопилось много запчастей: цепи ГРМ, звезды, шестерни КПП. Вместо того чтобы отвезти их на металлолом, я решил сделать из этого что-то необычное. Да и, согласитесь, все эти технические изыски сами по себе выглядят завораживающе, особенно когда понимаешь, сколько в эту шестеренку было вложено трудов и сил инженеров и рабочих. Так в 2017 году появилась дебютная работа – викинг из металла.

Многие годы это было хобби, пару раз изготавливал работы на заказ. Люди сами меня находили, ведь перед участком стояла та самая работа викинга. Шли годы, с течением времени пришло осознание того, что можно заниматься этим на постоянной основе. Кстати, название мастерской ‒ VikingWorkshop ‒ появилось именно в честь первой серьезной скульптуры.

«Для комфортного начала необходимо иметь около $5000»

Практически весь инструмент для занятия моим делом у меня был, за это спасибо отцу. Со временем все недостающие предметы были куплены. Я считаю, что для комфортного начала необходимо иметь около $5000 на сварочный аппарат, компрессор, углошлифовальные машины, дрель, шуруповерт, краскопульты, граверы и остальное оборудование.

Арендовать помещение для работы и склада мне тоже не пришлось, а ведь это была бы огромная статья расходов. Отец отдал мне маленький гараж со складом, который я переделал в мастерскую.

В момент, когда мое занятие было только на уровне хобби, в создании работ участвовала вся семья. Теперь работаю один, так как это основной заработок, но по возможности мне помогает отец, потому что ему самому интересно заниматься этим.

«Ежедневно работа занимает 10‒12 часов»

Бизнес с работой в найме я не совмещал. Пришел из армии и сразу же начал заниматься исключительно этим делом. Да и времени на что-то другое попросту не остается. В начале августа будет ровно год, как я занимаюсь скульптурами на постоянной основе. Делаю работу не только под заказ. Мне нравится реализовывать именно свои задумки, получаю максимальное удовольствие от процесса, ведь меня не ограничивают бюджет и конкретные требования.

Моя работа ежедневно занимает около 10‒12 часов. Бывает, дни напролет провожу за изготовлением новой скульптуры. А бывает и наоборот: нет сил работать, хочется переключиться на что-то другое. Точно знаю, что через силу заказ сделать не получится при всем желании. Это творчество, а не монотонная работа.

Изготовление большой работы занимает от недели до месяца (в зависимости от детализации). Небольшую скульптуру можно сделать за 2‒3 дня. Бывали случаи, когда человеку нужно было уже «вчера», поэтому приходилось сутки работать и сушить работу под специальными лампами.

«Покупал материалы для скульптур на разборках авто»

Основной сложностью на начальном этапе являлось отсутствие опыта и людей, которые занимаются похожим делом. Мне попросту не было к кому обратиться за советом. Всё приходилось придумывать самостоятельно: какой инструмент лучше использовать для художественной обработки металла, как лучше приварить ту или иную деталь. Дальше возник вопрос, где брать сырье для изготовления. Сначала я ездил по СТО, покупал б/у запчасти по цене металла, а кто-то и вовсе отдавал их даром. В скором времени на местных СТО не оказалось достаточного количества материала. Тогда начал покупать его на разборках авто: коробки передач, диски сцепления, поршни, шатуны и многое другое.

Вообще, металл – удовольствие недешевое, да и мало иметь весь этот инструмент, им нужно уметь пользоваться. К сожалению, нужный мне материал на полке в магазине не найдешь. Из новых автозапчастей никто такие работы создавать не будет, так как они стоили бы очень дорого. Без определенного бэкграунда начинать заниматься этим в одиночку я бы точно не советовал.

«Чек на одну скульптуру – от $150 до $1500»

Мои работы можно разделить на три категории: большие, средние и маленькие. Полноразмерные (в человеческий рост) имеют средний чек $1500. Средние – $350. Маленькие – примерно $150. Всё очень индивидуально, так как сумма зависит от степени детализации, сложности изготовления, уровня подготовки к покраске. За рубежом готовы платить гораздо больше и хотят увидеть максимальный вау-эффект.

Это ручная работа, выполненная в одном экземпляре. Срок службы практически не ограничен, при должном уходе ее увидят ваши праправнуки. Это вещи, которые никого не оставляют равнодушными, они могут нравиться или наоборот. Но самое главное – они вызывают эмоции. Кусок металла, в который вдохнули душу, может тронуть до самой глубины.

В самом начале своей работы я не брал предоплату, хотя работы получаются дорогими по себестоимости. Если это индивидуальный заказ, то, возможно, скульптура будет иметь узкую тематику, поэтому продать ее будет тяжело кому-то, кроме заказчика. Я прекрасно понимал, что это всё продлится до первого раза, когда мне не заплатят. Так и получилось. Работу сделал по техническому заданию клиента, отправил фотографии, но одобрения либо отказа от работы не последовало. Подождал неделю, человек так и не определился. Тогда решил устроить импровизированный аукцион в Instagram. И так моя работа нашла своего счастливого обладателя. А вообще, клиент всегда прав. Обо всех нюансах стоит договариваться заранее, тогда не возникает лишних вопросов.

Если посчитать среднее значение на протяжении года, то получается, что в месяц я зарабатываю около $2000. От этой суммы необходимо отнять 50% на расходы: материалы, топливо для их доставки, обслуживание рабочего авто, траты на рекламу, электроэнергию, налоги и многое другое. И это без учета незапланированных трат. К сожалению, в моем деле нет стабильности, за один месяц можно заработать $3000, а за следующие два – 0.

«Стучался во все двери, чтобы продвигать свой бренд»

Еще одним сложным вопросом стал поиск клиентов и общение с заказчиками. Пока лучше всего продает наши работы сарафанное радио. Еще не забываю развивать аккаунт в Instagram, участвую в выставках и ярмарках. Но самых первых клиентов приходилось искать самостоятельно. Приезжал, писал, звонил и говорил: «Я делаю вот такие работы, давайте придумаем что-то интересное для вашего заведения. Это подчеркнет его статусность и добавит изюминку». В общем, стучаться приходилось во все двери, чтобы продвигать свой бренд.

Сейчас основные каналы продвижения – это социальные сети и выставки. В месяц на это приходится тратить около $50. За день 2‒3 человека обязательно напишут или позвонят. Также размещаю свои работы в магазине нашего партнера. Пока клиентов хватает, поэтому работаю над оптимизацией рабочего процесса, чтобы не потерять качество в погоне за деньгами. В теплое время года заказов больше, в холодное, к сожалению, наоборот. Охотнее начинают покупать небольшие работы в преддверии праздников.

Был забавный случай на первой выставке, в которой я участвовал. Один человек долго рассматривал мои работы. В Беларуси он был проездом, сказал, что очень похожие произведения есть в его городе Калуге (в одном из мотосалонов). Как оказалось, их изготавливала наша мастерская.

Благодаря бизнесу появилось много новых знакомых и товарищей по интересам. Чувствуется эта позитивная энергия.

Кстати, за участие в фестивале «Арт-Минск» мастерская VikingWorkshop удостоилась второго места в категории «Скульптура». Это отличная мотивация к дальнейшей работе.

«Нужно верить в свое дело и успех»

С самими произведениями искусства все вопросы помогло решить время: чем дольше чем-то занимаешься, тем лучше получается. Теперь нет страха не справиться с каким-то сложным заказом, наоборот, чем сложнее, тем интереснее. Вызов самому себе, на мой взгляд, ‒ это показатель роста.

Со временем было бы замечательно разделить обязанности. Например, чтобы был человек, ответственный за продвижение и общение с клиентами. И еще один сотрудник, который занимался бы бытовой частью. Постараемся прийти к этому со временем. Сложно найти человека, который поймет и проникнется твоим делом на том уровне, чтобы работать вместе.

Жалею ли я, что не пошел в IT? Нет, так как понял, что это не мое. Я человек, который любит физическую активность. Сидячий образ жизни – это не про меня. Хотя программирование само по себе – это круто и интересно. Если говорить про финансовую составляющую, то счастье же не в деньгах.

Мне кажется, что главное – это гореть тем, чем занимаешься, верить в свое дело и успех. Не слушать людей, которые говорят, что у тебя ничего не получится, и советуют пойти на обычную работу. Жизнь и так слишком коротка, поэтому лучше попробовать и проиграть, чем ничего не делать и жалеть об этом до конца своих дней. Когда работаешь на себя, бывает тяжело в эмоциональном плане. Не всегда всё идет гладко, но важно не опускать руки, так как трудности только закаляют.

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