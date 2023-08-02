Развязка близка: ВСУ намекнули на крупный прорыв на Юге 2.08.2023, 13:19

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Украинская армия закрепилась на северных окраинах Урожайного.

Подразделения украинской армии осуществляют комплексную операцию, которая уже вскоре создаст основу для серьезного продвижения на юг к Старомлыновке.

ВСУ действуют системно, готовясь выбить российскую армию из Урожайного, уже закрепляясь на северо-западе и севере населенного пункта.

Об этом сообщает 46-я отдельная аэромобильная бригада в своем Telegram-канале, отмечая появление хороших новостей с фронта.

«Друзья, еще хорошие новости вам. Собрали информацию от наших собратьев из разных подразделений. В Урожайном начинается закрепление на северо-западе и севере. Старомайорское наше. Россияне работали по нему авиацией и артиллерией снова по несколько ударов в день», - отмечено в сообщении.

Согласно поступающей информации, ВСУ взяли под контроль все трассы по линии боевого столкновения Новозлатополь - Любимовка - Старомлыновка.

Украинские военные также контролируют перемещение оккупантов по трассе Новодонецкое – Керменчик, постоянно накрывая оккупантов артиллерийскими ударами.

В 46-й бригаде подчеркивают, что ВСУ нанесли серьезный урон россиянам в районе Приютного, ожидая дальнейших успехов после отступления россиян из Старомайорского.

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