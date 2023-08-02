Головоломка для гениев: ответы найдут только люди с высоким IQ 6 2.08.2023, 13:25

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Внимательный зритель заметит на картинке точную подсказку.

Оптические иллюзии, заводящие наше восприятие в тупик, можно выделить в отдельную категорию. Мозгу бывает нелегко отказаться от привычного способа обработки информации и сделать правильный вывод о том, что изображено на картинке. Например, так было с вирусным фото платья, вокруг которого весь интернет бился – синее с черным оно или белое с золотым.

OBOZREVATEL публикует головоломку подобного типа, справиться с которой смогут только люди с высоким коэффициентом интеллекта и наблюдательностью. Ведь она сбивает с толку даже опытных любителей подобных задач.

На фотографии, которую нужно внимательно рассмотреть, изображены две лошади. Они стоят голова к голове так, что в кадре оказывается только одна морда – вторая спрятана позади нее. Понять, левому или правому коню принадлежит смотрящая в кадр голова, может быть очень непросто.

Оба животных имеют очень похожую окраску и примерно одинаковые размеры. Потому установить истину становится еще сложнее. Хотя внимательный наблюдатель заметит на изображении однозначную подсказку. О ней мы расскажем дальше. Если не хотите узнать ответ слишком рано, дайте себе еще немного времени подумать над головоломкой.

Ответ на оптическую иллюзию с двумя лошадьми

Если внимательно рассмотреть изображение с двумя лошадьми, создающими оптическую иллюзию, можно заметить один цветовой нюанс. Животные имеют гриву разного цвета.

Лошадь отмеченная цифрой 1, имеет рыжую гриву. А грива коня номер 2 черная. И именно длинная шерсть такого темного цвета лежит на шее и на лбу смотрящего в кадр животного. Итак, правильный ответ на оптическую иллюзию – к зрителю обращен именно второй конь. А первый скрылся за ним.

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