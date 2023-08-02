Похищенных в Литве детей хотели вывезти в Беларусь 1 2.08.2023, 13:44

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иллюстрационное фото

Похитителей задержали в 1 км от границы.

18 июля в Литве из каунасского дома опеки Pastogė пропали трое детей. Подозревалось, что детей 5, 7 и 9 лет похитили их родители. Похищенных детей суд постановил забрать из семьи в мае 2023 года за то, что дети не посещали школу и детский сад, родители не создавали условия для социализации детей и заявляли, что литовские законы им не указ. Сейчас этих детей нашли и похоже, что их хотели вывезти в Беларусь, пишет Delfi.lt.

Представитель Департамента полиции Литвы официально сообщил, что похищенные несколько недель назад в Каунасе малолетние дети были найдены.

Полиция сообщает, что семья была задержана сегодня в 12:50 совсем близко от границы с Беларусью. Мужчина, управлявший автомобилем Ford Focus, показал пограничникам немецкие документы, разговаривал по-немецки, а когда пограничники стали изучать документы, пытался уехать.

«Задержанные показали фальшивые документы. Они задержаны в 1 км от границы с Беларусью, предполагается, что они планировали нелегально перейти границу», — заявила полиция.

Прокурор Дарюс Валкавичюс сказал, что сейчас расследуют похищение детей. По его словам, вполне возможно, что семья планировала нелегально пересечь границу с Беларусью в Игналинском районе. Есть версия, что они могли просить убежище в Беларуси.

За похищение детей родителям грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Похищенных детей суд постановил забрать из семьи в мае 2023 года за то, что дети не посещали школу и детский сад, родители не создавали условия для социализации детей, сами родители заявили, что литовские законы им не указ.

Отец детей заявил, что является представителем движения суверенных граждан. Люди, которые являются сторонниками этого движения, не признают правовой системы и государства, заявляют, что являются частными компаниями, которые никому не принадлежат.

Об опасности этого движения в прошлом году предупреждал Департамент госбезопасности после того, как в Германии были задержаны 25 членов этого движения, которые планировали атаку против парламента страны. Сообщалось, что люди, объявившие себя «суверенами», верят, что ограничения, действующие в государстве, на них не распространяются.

«Несколько десятков суверенов, которые считают себя гражданами СССР или ЛССР, активно действуют и в Литве. Некоторые из них публично заявляют о своей ностальгии по советскому времени, об уважении к памятникам советским военным, ранее они сотрудничали с прокремлевскими пропагандистами в Литве, ездили в Беларусь «улучшать» двусторонние отношения и положительно оценивали режим этой страны», — сообщал Департамент.

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