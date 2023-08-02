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Загородный лофт: продается симпатичный дом для жизни недалеко от Минска

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  • 2.08.2023, 13:58
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Загородный лофт: продается симпатичный дом для жизни недалеко от Минска

На участке все благоустроено.

Недалеко от Минска и Заславля продается двухэтажный дом для круглогодичного проживания. Там несколько комнат, гостиная со вторым светом и много мебели ручной работы из дерева. В целом, интерьер напоминает лофт. Посмотрите сами и узнайте, сколько стоит коттедж, пишет realt.by.

Коттедж находится в СТ «Союз-2» — 19 км от Минска. Дом был построен в два этажа из газосиликатных блоков. Крыша утеплена и покрыта металлочерепицей. Общая площадь дома — 161 м².

В доме обустроены 4 жилые комнаты, кухня-гостиная, гардеробная и два санузла.

На первом этаже сделаны теплые полы, на втором — деревянные. Потолок мансардного этажа украшает деревянная отделка и выкрашенные в темный цвет балки.

Гостиная большая и светлая за счет второго света.

В санузлах также сделан теплый пол. В одном стоит ванна, во втором — душ. Отапливает коттедж с помощью камина, твердотопливного или электрического котла. Канализация — местная (8 колец по 1,5 метра). Вода поступает из скважины (70 м). При желании можно провести газ, он находится рядом.

В доме есть и небольшая стилизованная терраса.

Участок занимает 7,1 сотки. Там имеется место для стоянки автомобилей. На участке все благоустроено, растут деревья и кусты.

Дом стоит 94 600 долларов.

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