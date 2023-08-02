Военный эксперт объяснил, почему Хренину стоит забыть про «Шахеды» 4 2.08.2023, 14:07

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Масштабное производство иранских дронов создать не выйдет.

Глава Минобороны Беларуси Виктоp Хренин находился с визитом в Иране. Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что белорусский министр мог договариваться о создании производства дронов «Шахед» на территории Беларуси.

Может ли Тегеран пойти на такой шаг? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к известному украинскому военно-политическому обозревателю Александру Коваленко:

— Действительно, в последнее время наблюдается сближение режима Лукашенко с Ираном. Однако я смотрю со скепсисом на то, что это будет какое-то масштабное военно-техническое сотрудничество.

Рассмотрим историю с «Шахедами». В Иране сейчас производство дронов-камикадзе «Шахед» поставлено на поток исключительно для обеспечения нужд России. Сама же Россия заинтересована в строительстве на своей территории завода по производству «Шахедов». По некоторой информации, процесс строительства завода идет уже полным ходом.

Самое интересное, что Иран в настоящее время производит дроны-камикадзе «Шахед-136» в количестве около 100 единиц в месяц. При этом в 2022-ом году производство для внутренних нужд в среднем составляло 50 единиц в месяц.

Когда же появились заказы, то они постарались увеличить линии производства. И увеличили, как мы видим, в два раза.

— Почему они не производят сейчас сотни или даже тысячи дронов в месяц?

— Дело в том, что производство «Шахед-136» — не замкнутый внутренний цикл иранского военно-промышленного комплекса. В состав «Шахедов» входит большое количество иностранных комплектующих (элементов и запчастей), которые поставляются контрабандой. Подчеркну, все производство зависит исключительно от контрабанды.

Именно эта зависимость не дает возможности иранскому производству глобально нарастить производство этих дронов-камикадзе.

Когда же в России откроется такой завод (а он так или иначе в какой-то момент заработает), то РФ часть этой контрабанды будет перетягивать на себя по одной простой причине — поставщик-то один.

Если бы были разные поставщики, то Иран бы получал от них большее количество комплектующих. По итогу Ирану придется этот контрабандный рынок делить с РФ.

И тут на арене появляется, предположим, третий игрок — Беларусь. Производство начинается там. Не думаю, что Беларусь в данном случае будет иметь превалирующее значение в поставках этой контрабанды. Скорее всего, она будет как раз третья — в хвосте.

Следовательно, серийное, большое количество «Шахед-136» производить они не смогут. Если же и смогут, то это будет мелкосерийное производство, значительно уступающее российским и иранским масштабам.

Поэтому вероятность есть, но какой-либо серьезной, масштабной угрозы, что там будет рой дронов-камикадзе, я не вижу.

— Лукашенко таким заводом серьезно подставит Беларусь. Ведь производство станет целью для ВСУ.

— Лукашенко самим своим существованием подставляет Беларусь. Все остальное — уже сопутствующее.

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