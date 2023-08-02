Российский пропагандист набросился на Царева за «измену» Кремлю 6 2.08.2023, 14:17

5,430

Олег Царев

Скандал произошел в эфире у Соловьева.

Российская пропаганда неожиданно раскритиковала украинских перебежчиков, в частности экс-нардепа от Партии регионов Олега Царева и бывшего киевского адвоката Татьяну Монтян. Украинцы-предатели из кожи вон лезут, работая на агрессора, но все равно не угодили Кремлю, пишет obozrevatel.com.

С резкой критикой Царева и Монтян выступил пропагандист Борис Якеменко, у которого есть своя передача на «Соловьев LIVE». Хотя переехавшие в РФ беглецы никогда не отличались патриотизмом по отношению к Украине, Якеменко заявил, что они якобы «еще недавно танцевали на Майдане».

Telegram-канал «Сеятель ветра» пошутил, что Царева и Монтян обвинили в том, что они «скрытые б*ндеровцы», которые занимаются «антироссийской пропагандой».

Так, ведущему проекта Соловьева не понравились недавние высказывания украинцев. Монтян попала под раздачу, потому что заявила: мол, ВСУ вот-вот зайдут в Донецк. А Царев ностальгировал, что на территории управления СБУ в Днепре, обстрелянного оккупантами 28 июля, росли кедры, трамвайный путь перед ним был сделан малошумным, а само здание – отремонтировано.

«К нам активно идут люди, которые совсем недавно плясали на Майдане, прославляли ВСУ, поддерживали «Азов». А сегодня они неожиданно оказались не просто патриотами [России], но еще и указывающими нам, каким образом нужно быть патриотами», – возмутился Якеменко.

«Это настолько прекрасно, что даже добавить нечего. Хороший урок не только для всех украинцев, но и для иностранцев вообще – своими в России вы никогда не станете.

Прислуживать Кремлю нет никакого смысла. Сколько ни старайтесь, вы навсегда останетесь для русских шовинистов людьми второго сорта, недорусскими, которые должны помнить о своем неправильном происхождении и знать свое место», – отметил автор «Сеятеля ветра».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».