«Платили за псевдоквартиру два года» 2.08.2023, 14:21

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Как более 200 белорусов обманули на строительстве жилья.

Четыре года назад в Орше распродавали жилье по неплохой цене: за 51 «квадрат» заплатить нужно было $25,760 (около Br52 870 на тот момент). В это же время читательница Tochka.by и ее дядя искали вариант, как выгодно купить две квартиры.

«Вбили в поисковике «купить квартиру в Орше» и нашли объявление о строительстве», – пересказала события того времени Вероника (имя изменено по просьбе героини, контакты есть в редакции).

Через несколько дней родственники уже были в офисе продаж.

Строительство без застройщика и конфеденциальный договор

В компании нашим героям рассказали про условия сделки, предложили заключить договор займа, поделилась Вероника.

«Я сразу поинтересовалась, что это значит. Вроде бы термин понятный, но нюансов мы, люди без юридического образования, не знали. Мне ответили, что мы должны будем выплачивать деньги, за которые и построят жилье. Точнее реконструируют в многоквартирный дом здание старой бани», – отметила девушка.

По ее словам, сразу родственники договор не заключили: решили еще раз все обдумать, узнать больше о фигурирующей в договоре компании, ее руководителе.

«Пробивала все через интернет. На одном из сайтов прочитала, якобы этому директору когда-то госнаграду выдали. Это повлияло на доверие», – поделилась Вероника.

Кстати, с главой фирмы лично познакомиться нашим читателям не удалось: в офисе продаж его не было, он работал из главного офиса в Могилеве, рассказала девушка.

Она отметила, что связалась с директором компании по телефону: мужчина был убедительным, к тому же дал контакты проектировщиков объекта, мол, сами позвоните и проверьте, что все реально, люди работают.

Так, посоветовавшись, родственники все же решили заключить договор. Условия документа хоть и были необычными, но наших героев не смутили.

«Например, был пункт про конфеденциальность бумаг: мы не имели права показывать этот договор третьим сторонам, иначе должны возместить компании некую упущенную прибыль. Еще, как я теперь понимаю, важный момент – у нас не было застройщика, договор мы заключили с компанией-подрядчиком объекта», – передала содержание документа девушка.

Платили за псевдоквартиру два года

Квартиры должна были перейти в собственность покупателей после того, как вся сумма за объект будет погашена, рассказала наша героиня.

«Потом приходили дополнительные соглашения, которые отодвигали сроки сдачи дома. Причина – якобы не готовая экспертиза к проекту», – отметила Вероника.

Так, наши читатели выплачивали деньги за квартиры на протяжении почти двух лет, вплоть до лета 2021-го: в общей сложности они потратили около $30 тысяч, подсчитали родственники.

«Я поняла, что что-то идет не так, когда по телевизору показали сюжет о задержании сына и отца в Могилеве, которые обманули людей на строительстве квартир. Моя мама тогда в шутку сказала: «Может, это наши мошенники?». Я не поверила, потому что даже после задержания офис продаж в Орше продолжал работать. Но на всякий случай я и еще одна женщина решили не переводить больше денег за квартиру», – рассказала читательница.

Сначала девушка вместе со знакомой сходила на консультацию в райисполком.

«Там над нами просто посмеялись. Сказали, что это мошенники и схема у них известная. Я жутко взбесилась: если вы знаете, что это мошенники, что же вы людей не предупредили?» – сокрушилась девушка.

Дальше была милиция и ОБЭП.

«Прихожу туда, а мне говорят: вы сегодня не первая», – передала слова специалиста Вероника.

Спустя время потерпевших объявлялось все больше.

«Потом я узнала, что по делу проходит более 200 пострадавших из разных городов: Орши, Жлобина, Бобруйска, Могилева… Кстати, первыми пошли жаловаться люди из Бобруйска. Интересно, но им тогда ответили, что нарушений у этой компании нет. Поэтому люди начали сами расклеивать объявления везде, искали тех, кто строится в этом же объекте, создали общий чат», – отметила Вероника.

По ее словам, примерно в это же время она узнала, кто застройщик ее дома: прислали бумагу с названием ранее не фигурировавшей в договоре фирмы.

Потом были долгие разбирательства, и только летом 2023-го суд вынес решение.

Как наказали мошенников

Как рассказали Tochka.by в СК, трое мужчин в возрасте 36, 39 и 66 лет на протяжении четырех лет с 2018 года заключали соглашения о приобретении помещений и договоры купли-продажи. Организатором схемы стал 36-летний житель Бобруйска.

Когда деньги дольщиков попадали на счет организации, фигуранты выводили их и тратили по собственному желанию.

«Мужчины находили место для застройки и предлагали квартиры в центре города по стоимости вторичного жилья на окраине. К слову, к некоторым помещениям у фигурантов даже не было согласованного проекта», – уточнили в Следственном комитете.

Чтобы привлечь как можно больше клиентов, фигуранты арендовали помещение в центре Могилева, организовали работу call-центра.

«В ходе следствия установлено более 210 потерпевших, которым действиями бизнесменов причинен ущерб порядка Br7 млн. На имущество обвиняемых наложен арест более чем на Br8,3 млн», – указали в СК.

За мошенническую схему в особо крупном размере и в организованной группе на двоих мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы на срок порядка 15 лет.

«Младший участник криминального «трио» скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в международный розыск», – отметили в следственном комитете.

К нему заочно применили меру пресечения в виде лишения свободы.

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