Военный эксперт: ВСУ уже выбивают «зубы дракона» возле Токмака 2.08.2023, 14:25

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Украинские войска закрепляются на новых рубежах.

Вероятно, Вооруженные силы Украины могут вплотную подойти к временно оккупированному Токмаку в Запорожской области. Однако украинские войска сосредоточены на том, чтобы сначала закрепиться на новых рубежах.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Стоит отметить, что западные СМИ не исключают, что украинские войска могли вплотную подойти к так называемым «зубам дракона» под оккупированным Токмаком в Запорожской области.

В частности, в сети разошлось видео, на котором якобы украинская техника пыталась преодолеть ров к востоку от сел Новое и Харьково. Судя по карте, это достаточно далеко от постоянных позиций ВСУ.

Согласно спутниковым снимкам, «зубы дракона» протянулись в три ряда почти вдоль всей линии фронта. И вполне возможно, что украинские военные действительно выискивают слабые места в обороне врага уже у Токмака.

«Перед ними стоят две задачи - разминирование территорий и определение уязвимостей, через которые можно будет продвигаться дальше. История с разведкой у «зубов дракона» именно об этом. Но опять же, пока наши войска сосредоточены на том, чтобы сначала закрепиться на новых рубежах», - отметил Мусиенко.

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