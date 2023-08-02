Невзоров: Для Москвы открылись врата неожиданных бедствий 2.08.2023, 14:47

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Случилось это по причине атак БПЛА.

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы в Москву из-за существенных «рисков» и «угрозы безопасности полетов», пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Случилось это по причине атак БПЛА.

Туркменское вето может, невзначай, отворить для Москвы врата неожиданных бедствий.

Украинские операторы БПЛА, преимущественно, крайне внимательные люди.

Отметив «туркменскую приостановку» они могут перенаправить боевые дроны от скучных офисов «Москва-Сити», к Внуково, Шереметьево и т.д.

(Аккуратненько, чтобы случайно не сбить даже ворону).

Ведь это тот случай, когда кошмар можно организовать совершенно бескровно.

Для того, чтобы все летные компании «приостановились» и организовали Москве решительный авиапаралич, достаточно трех- четырех сочных бабахов по болотцам в окрестностях аэропортов.

И даже «не рядом», а в зоне 30 (!) километров. Московские ПВО обязаны будут ответить дронам.

На этом все авиа-радости столицы автоматически прекращаются.

ВПП начинают зарастать лопухами.

Есть общемировой «регламент рабочего неба». Он гласит: «невозможно никакое гражданское авиадвижение в зонах работы ПВО или любых иных, даже минимальных угроз».

Да, винегреты заплесневеют. Как впрочем и все прочее в буфетах «воздушных ворот столицы».

Граждане, намылившиеся на пляжи Анталии посуровеют и сделают все необходимые выводы. Скорее всего они решат, что «война глупа и преступна».

Сейчас основные держатели акций режима дрожат и молятся, чтобы «Туркменский финт» не стал бы вирусным.

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