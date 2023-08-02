Против дочери белорусского журналиста Дмитрия Лупача возбудили уголовное дело 3 2.08.2023, 15:10

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Дмитрий Лупач

Фото: «Радыё Свабода»

Девушка находится в СИЗО.

В отношении дочери журналиста Дмитрия Лупача Светланы возбуждено уголовное дело по статье 342 УК. Она находится в СИЗО, сообщает «Вiцебская вясна».

Светлану вместе с друзьями задержали в начале мая в Глубокском районе, где они отдыхала. Друзей вскоре отпустили, что Светлане дали 10 суток административного ареста по статье о распространении экстремистских материалов. Позже по той же статье ей дали еще и штраф.

После этого в отношении Светланы возбудили уголовное дело, ее перевели в СИЗО. В конце июля защита попыталась оспорить меру пресечения. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, Светлану оставили в СИЗО. Адвокат дал подписку о неразглашении, поэтому подробности дела неизвестны.

Глубокского журналиста Дмитрия Лупача несколько раз задерживали после 2020 года. Сейчас он находится за границей.

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