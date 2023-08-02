СМИ: ВСУ зашли в Бахмут и захватили военные трофеи 2.08.2023, 15:19

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Две украинские бригады разгромили россиян и продвинулись в наступлении.

Украинские военные подтверждают положительную динамику продвижения ВСУ на Бахмутском направлении фронта.

Появилась информация об успешных действиях ВСУ, которые наступают к югу от Бахмута сразу по нескольким направлениям, передает dialog.ua.

Боец украинской армии, широко известный под ником «Бахмутский Демон», в своем Telegram-канале сообщает, что 77-я отдельная аэромобильная и 22-я отдельная механизированная бригады разносят российские подразделения, уничтожая технику и личный состав оккупантов. Успешность ВСУ подтверждает попадание российских военных в плен, о чем сообщил боец ВСУ.

Скорость продвижения замедляет минирование местности и сложной рельеф, а также артиллерийский огонь противника.

Однако, отмечает «Бахмутский Демон», российская армия не может остановить наступление ВСУ и смогла добиться лишь снижения скорости продвижения.

Он также отметил, что отдельные подразделения ВСУ заходили на территорию Бахмута, захватив российские военные трофеи.

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