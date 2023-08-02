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«Ник и Майк»: Страшилки Лукашенко возымели обратный эффект

  • 2.08.2023, 15:43
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«Ник и Майк»: Страшилки Лукашенко возымели обратный эффект

Вместо «стола переговоров» — укрепление обороны.

Андрей Илларионов обратил внимание на недавнее выступление Путина, в котором он в очередной раз предложил Западу компромисс, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Кремль останется на захваченных территориях Украины, а также оставляет за собой Беларусь. Взамен — предлагает НАТО забрать то, что осталось от Украины. Новый раздел. Практики 18-го века. Такими темпами можно в машине времени доехать до 15-го века.

Синепалый в это же время включает заднюю с «вагнерами». Его страшилки возымели обратный эффект. Соседи решили укрепить оборону вместо того, чтобы сесть за стол переговоров.

Если не произойдет глобальный катаклизм, например война в Африке, то выкрутиться будет сложно. А даже, если и начнется, все должны помнить о той роли, которую в начале этой войны сыграл сам синепалый.

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