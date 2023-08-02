Итальянцы показали стильного электрического конкурента Lamborghini Urus 1 2.08.2023, 16:03

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Особенностью кроссовера стали необычные двери и скрытые фары.

Итальянская компания Automobili Pininfarina показала стильный электрокроссовер PURA Vision. Новинку представят на Неделе автомобилей в Монтерее в начале августа. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Automobili Pininfarina PURA Vision является футуристичным концепт-каром. Пока неизвестно, поступит ли автомобиль в серийное производство.

Новинка получила стильный дизайн с элегантными формами. Спереди расположены скрытые фары и капот с плавными изгибами.

Сзади размещены узкие фонари и массивный диффузор. Кузов Automobili Pininfarina PURA Vision получил купеобразную форму.

Электрокроссовер окрасили в белый цвет Bianco Sestriere Gloss. Нижняя часть кузова выполнена из углеродного волокна.

Также концепт-кар отличается наличием необычного механизма открывания задних дверей. Они распахиваются против движения, как у многих моделей Rolls-Royce. Для более удобной посадки внутрь часть крыши поднимается вверх.

На автомобиль установили 23-дюймовые колесные диски. Они обуты в шины с белыми декоративными полосами.

В интерьере установлены четыре сиденья с развитой боковой поддержкой. Также в салоне можно заметить цифровую панель приборов и большой мультимедийный дисплей.

Стоимость и характеристика кроссовера пока не раскрываются. Подробности станут известны после презентации на Неделе автомобилей в Монтерее.

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