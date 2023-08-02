«Зверь-машина»: Залужный показал работу украинского экипажа на чешской РСЗО RM-70 Vampire 1 2.08.2023, 16:12

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Видеофакт.

Главком ВСУ Валерий Залужный 2 августа опубликовал в Facebook видео работы экипажа реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

По его словам, экипажи РСЗО 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко «24/7 работают на линии соприкосновения».

«Приезжаем, раскладываемся, наводимся. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем команды», – рассказал о работе командир RM-70 Vampire Павел.

На видео отмечается, что чешская ракетная пусковая установка несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня.

Как указал в Facebook Залужный, РСЗО работает как единичными выстрелами, так и залпами, а управление огнем производится как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

«Это реально зверь-машина. Когда стреляешь полный пакет, то впечатление такое, что ух, класс», – подчеркнул на видео топогеодезист RM-70 Vampire Иван.

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