На территории Беларуси повреждена украинская ЛЭП
- 2.08.2023, 16:14
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Высоковольтная линия отключалась дважды за сутки.
Дважды за прошедшие сутки отключалась высоковольтная линия 330 кВ в Киевской области, частично проходящая через территорию Беларуси. Место повреждения – участок на территории Беларуси, сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Украины.
Также из-за неблагоприятных погодных условий временно выключалась линия 330 кВ в Полтавской области. Потребители не обесточивались.
Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 25 населенных пунктов. Также обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях.
В Херсоне остаются без света 11 400 абонентов, которые были отключены из-за подтопления.
Из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов в Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей.