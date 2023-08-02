Россияне пытались спрятать САУ «Пион» от ВСУ, но не смогли
- 2.08.2023, 16:26
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Маскировочные мероприятия оккупантов с треском провалились.
Украинские воины из подразделения Shadow показали обнаружение и уничтожение российской самоходной артиллерийской установки «Пион».
«Приходилось ли вам играть в прятки? На войне огромную роль играют маскировочные мероприятия. Однако нашему «герою» это не помогло. САУ 2С7 «Пион» больше не будет работать по нашим городам и селам», – написали бойцы в комментарии к видео.