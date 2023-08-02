Санкт-Петербург приостановил эксплуатацию белорусских автобусов 2 2.08.2023, 16:38

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Они представляют опасность для пассажиров.

Эксплуатацию 137 автобусов марки МАЗ приостановили в Санкт-Петербурге в связи с обнаружением неполадок, которые могут привести к возгоранию. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе комитета по транспорту российского города.

В связи с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов, принято решение, что с 2 августа в Санкт-Петербурге приостанавливают эксплуатацию 137 автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ 203 047), поступивших в рамках контрактов, заключенных в 2022 году.

Автобусы, ожидаемые в рамках новых договоров на закупку, заключенных в 2023 году, также не будут приняты на баланс до устранения замечаний.

«Работает комиссия, созданная совместно с представителями ОАО „МАЗ“ — управляющей компанией холдинга „Белавтомаз“. Также выявление причин возгорания автобусов проводится уполномоченной службой МЧС и испытательной пожарной лабораторией по Санкт-Петербургу. На маршруты автобусы, снятые с эксплуатации, вернутся только после дополнительной проверки и устранения представителями завода-изготовителя выявленных дефектов», — говорится в сообщении.

Как писал сайт Charter97.org, в Санкт-Петербурге автобусам МАЗ нашли необычное применение.

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