В Беларуси запретили российские пивные напитки 2 2.08.2023, 17:24

1,982

И парфюмерно-косметическую продукцию.

Госстандарт обновил список небезопасной продукции. На этот раз в него попали пивные напитки «Баркоктейль» со вкусом джин-тоника» и «Пивной напиток «Со вкусом клюквы». Производителем этих напитков является российское предприятие – «Пивоварня №1».

В составе напитков найдены незаявленные на этикетке недопустимые консервант (Е210, бензойная кислота) и краситель (Е122, азорубин).

А еще в список запрещенки попали женская туалетная вода «Эппл Симпли Ми» (APPLE Simply Me) и парфюмерная вода для женщин «5 Мадмуазель» (5 L'Mademoiselle). Обнаруженные в этой парфюмерно-косметической продукции краситель можно использовать только в смываемой продукции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».