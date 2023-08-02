В Беларуси запретили российские пивные напитки

В Беларуси запретили российские пивные напитки2
- 2.08.2023, 17:24
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И парфюмерно-косметическую продукцию.
Госстандарт обновил список небезопасной продукции. На этот раз в него попали пивные напитки «Баркоктейль» со вкусом джин-тоника» и «Пивной напиток «Со вкусом клюквы». Производителем этих напитков является российское предприятие – «Пивоварня №1».
В составе напитков найдены незаявленные на этикетке недопустимые консервант (Е210, бензойная кислота) и краситель (Е122, азорубин).
А еще в список запрещенки попали женская туалетная вода «Эппл Симпли Ми» (APPLE Simply Me) и парфюмерная вода для женщин «5 Мадмуазель» (5 L'Mademoiselle). Обнаруженные в этой парфюмерно-косметической продукции краситель можно использовать только в смываемой продукции.