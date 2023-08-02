Гуменюк: Морально-психологическое состояние российской армии расшатано 2.08.2023, 17:37

Так называемые элитные подразделения армии РФ не хотят идти на передовую.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что морально-психологическое состояние российской армии расшатано долговременным пребыванием на позициях в глубокой обороне.

Об этом она сказала в эфире телеканала «Еспресо».

«Общее поведение врага сосредоточено на маневрировании. Потому что они не могут разместить свои подразделения там, где им хотелось. Поскольку постоянно звучит наша контрбатарейная борьба. Наша работа проводится повсюду, где они пытаются вернуть позиции. Благодарны местному населению, которое сознательно обходит эти локации. Понимая, если там скапливается враг – это место для нашей боевой работы», – отметила Гуменюк.

По словам капитана 1-го ранга, в армии агрессора наблюдается разброд, связанный с тем, что в армии собраны разные подразделения.

«То есть мобилизованные оказались близко с хорошо подготовленными подразделениями типа десантно-штурмовых. Те, которые считаются элитными и не хотят идти на передовые позиции, считая это ниже собственного достоинства. Они заявляют, что туда должно идти пушечное мясо. По перехвату мы слышим именно такие настроения: сначала пусть расстреляют мобилизационный ресурс, а потом мы возьмемся за большое дело. Морально-психологическое состояние российской армии расшатано долговременным пребыванием на позициях в глубокой обороне», - подчеркнула Гуменюк.

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