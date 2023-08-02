Арендаторы побежали из небоскребов «Москва-Сити» после атаки дронов 2.08.2023, 18:14

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«Москва-Сити» — крупнейший деловой кластер столицы РФ.

После двух атак беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити» арендаторы начали покидать занимаемые площади. Как пишет «Коммерсантъ», за последние три дня появились десятки объявлений о сдаче и продаже коммерческих помещений в башне «IQ-квартал», а владельцы офисных центров в других районах Москвы начали получать запросы от компаний, задумавшихся о переезде.

В большинстве случаев речь идет о помещениях на этажах, которые подверглись нападению дронов. Один из примеров — 17 этаж башни «IQ-Квартал». Офис площадью 68 кв. м с арендой в 200 000 рублей в месяц предлагают с обещанием «шикарного дизайнерского ремонта и превосходных видовых характеристик». Арендодатели также предлагают бонусы в виде арендных каникул и отсутствия комиссии.

При этом цены на аренду пока остаются стабильными. В разговоре с каналом «Осторожно, новости!» риелторы сообщили, что клиенты не готовы соглашаться на снижение стоимости аренды. Ряд арендаторов пока не намерен съезжать, но рассматривает альтернативные режимы работы. Минцифры и Ozon перевели сотрудников на удаленный режим работы. «Яндекс» попросил своих работников отказаться от ночных смен. Банки, расположенные в «Москва-Сити», предоставили руководителям подразделений право принимать решения о необходимости личного присутствия в офисе. «Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» и компания «Kalinka Russia» продолжают работать в офисах «Москва-Сити», но они признают необходимость усиления мер безопасности.

«Москва-Сити» — крупнейший деловой кластер столицы РФ, где сосредоточены 23% от общего объема офисов класса А в городе. Около 20% площадей занимают госструктуры и госкомпании: ВТБ, Россельхозбанк, «Транснефть», несколько министерств, офисы московской мэрии и другие. 30 июля и 1 августа беспилотники дважды попали в башню «IQ-квартал», где располагаются офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка. В ходе первой атаки также пострадала башня «Око-2».

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