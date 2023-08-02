В Беларуси резко выросло число нервных и эндокринных болезней 2.08.2023, 18:21

А вот курильщиков становится меньше.

По данным нового статистического сборника Белстата, в Беларуси в 2022 году заметно выросло количество впервые выявленных заболеваний практически всех категорий, кроме инфекционных, респираторных болезней. А вот число курильщиков продолжает понемногу снижаться, пишет «Зеркало».

Единственная группа, по которой в прошлом году произошло снижение заболеваемости, — это болезни органов дыхания, которые в целом наиболее распространены среди населения. Их было зафиксировано 52,9 тыс. случаев на 100 тыс. населения, тогда как в коронавирусных 2020-м и 2021-м их было 50 тыс. и 60 тыс. случаев соответственно. А вот до того, в 2017—2019-м, заболеваний дыхательных путей было до 43−45 тыс. на 100 тыс. жителей.

Всех остальных болезней стало больше. Всего за 2022 год белорусы болели с впервые выставленным диагнозом 9,395 млн раз — это 101,8 тыс. случаев на 100 тыс. населения. Годом ранее было 105,7 тыс. случаев, в 2020-м — 92 тыс. случав, а ранее, до пандемии, показатели были гораздо ниже — 85−86 тыс. заболеваний. Наряду с болезнями органов дыхания, именно по графе «инфекционные и паразитарные болезни» (к которым относится ковид) произошел основной рост: в 2021—2022 годах их было более 9500 случаев на 100 тыс. населения, тогда как до пандемии — примерно в три раза меньше.

Кроме того, выросло количество новообразований, еще сильнее — болезней эндокринной системы, глаз, костно-мышечной системы.

Кроме того, продолжается рост числа венерических болезней. А вот туберкулеза за последние годы стало значительно меньше, хотя в 2022-м есть некоторый прирост (15 случаев на 100 тыс. жителей против 12,8 в 2021 году, но еще в 2017-м было 24,4 случая). Аналогичная картина с алкоголизмом, наркоманией, ВИЧ.

В таблице ниже приведены показатели по группам болезней, в которых произошел заметный рост заболеваемости.

Разница между регионами

Интересно, что в целом выявление болезней выше всего в Минске — в 2022 году там было 138 656 случаев с впервые выставленным диагнозом на каждые 100 тыс. населения, тогда как в областях — 91−95 тыс. случаев. А вот в Могилевской области, наоборот, заболеваний выявляли намного меньше среднего — всего 79 тыс. случаев на 100 тыс. населения.

Причем в разных регионах болеют (или выявляют болезни) по-разному. Сравним количество случаев на 100 тыс. жителей:

туберкулез — больше всего в Могилевской области (17,4), в других областях индекс от 13,3 до 16,9, а вот в Минске — всего 6,9;

венерические болезни — больше всего в Минске (35,4), затем Витебская область (24,6), Минская (23,9) и Могилевская (21), в Гродненской — всего 11;

онкологические заболевания — больше всего в Гомельской области (619,8), затем идут Витебская (587,8), Могилевская (583,3), Минск (575,3), Гродненская (574,8), меньше уровень в Минской области (546,8) и Брестской (539,7);

ВИЧ — лидер здесь Гомельская область (28,9), затем идут Минск (23,6) и Минская область (20,8), в Брестской всего 10,5, а в Гродненской — 7,3;

алкоголизм — больше всего в Могилевской области (193) и Гомельской (189,7), в других — от 149 до 179, а вот в Минске вдвое меньше — лишь 78,2 случая на 100 тыс.;

а вот наркомании и токсикомании больше всего именно в Минске (7,9), затем идут Гомельская (7,4) и Минская (7,2) области, в остальных уровень от 4,1 (Гродно) до 6,3 (Витебск).

При этом 60% белорусов считают свое здоровье удовлетворительным, 30,2% — хорошим и лишь 6,8% — плохим. Чем старше человек, тем меньше он доволен здоровьем, среди людей старше 60 лет хорошим его назвали в этом году лишь 7,5%. Больше всего довольных своим здоровьем в Гродненской области (34,2%), меньше всего — в Могилевской и Гомельской (24,4%).

Курильщики

Понемногу продолжает сокращаться количество курильщиков. Среди людей от 16 лет в этом году курят 22,1%, в 2022-м было 23%, в 2018-м — 23,9%. На селе курят немного чаще (23,9%), чем в городах (21,5%).

Вот как распределены курильщики по возрастам:

16−29 лет — курят 17,3%;

30−39 лет — 29,1%;

40−49 лет — 31,3%;

50−59 лет — 27%;

старше 60 лет — 12,8%.

На западе Беларуси посетителей курилок меньше, чем в центре и на востоке. В Гродненской области 18,1% курильщиков, в Брестской — 19,6%, а вот в Минске, Минской и Могилевской областях — около 22,5%, в Витебской — 23,7% и в Гомельской — 24,4%.

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