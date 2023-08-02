Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры 2.08.2023, 18:27

Джанлуиджи Буффон

С «Ювентусом» 45-летний голкипер стал десятикратным чемпионом Италии.

Чемпион мира по футболу 2006 года Джанлуиджи Буффон объявил в своем Instagram о завершении карьеры.

«Ну вот и все, ребята. Вы дали мне все. Я отдал вам все. Мы сделали это вместе», — написал Буффон, выложив видео с различными моментами из своей карьеры.

Буффону 45 лет, он вернулся в «Парму», которая вылетела из серии А, летом 2021 года, заключив соглашение до 2023 года. В феврале он продлил контракт до 2024-го, но в итоге решил досрочно завершить карьеру. В прошлом сезоне он сыграл за «Парму» 19 матчей и пропустил 24 мяча.

«Парма» была первым профессиональным клубом в карьере вратаря. Он выступал за команду с 1995 по 2001 год, после чего перешел в «Ювентус». Всего в составе туринского клуба он десять раз становился чемпионом Италии, четыре раза — обладателем Кубка и шесть раз Суперкубка Италии. Кроме того, сезон 2018/19 он провел в ПСЖ, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок Франции.

В составе «Пармы» Буффон в 1999 году на стадионе «Лужники» в Москве стал победителем Кубка УЕФА, также с командой он завоевал Кубок и Суперкубок Италии.

В составе сборной Италии Буффон сыграл 176 матчей, выиграв чемпионат мира 2006 года и серебро Евро-2012.

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