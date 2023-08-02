Украинские военные уничтожили российский самоходный миномет «Тюльпан» 2.08.2023, 18:39

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Видеофакт.

Силы обороны уничтожили вражеский самоходный миномет «Тюльпан», который находился на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

«Ликвидация вражеского 2С4, 240 мм самоходного миномета «Тюльпан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это совместная работа артиллеристов 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 74 отдельного разведывательного батальона.

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