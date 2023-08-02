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Украинские военные уничтожили российский самоходный миномет «Тюльпан»

  • 2.08.2023, 18:39
  • 1,422
Украинские военные уничтожили российский самоходный миномет «Тюльпан»

Видеофакт.

Силы обороны уничтожили вражеский самоходный миномет «Тюльпан», который находился на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

«Ликвидация вражеского 2С4, 240 мм самоходного миномета «Тюльпан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это совместная работа артиллеристов 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 74 отдельного разведывательного батальона.

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