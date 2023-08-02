Беларусь потеряла 108 тысяч студентов с 2015-го года 1 2.08.2023, 18:56

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А дошкольников всего за год стало на 27 тысяч меньше.

Свежие данные о сфере образования, опубликованные в новом статистическом сборнике Белстата, говорят о заметном снижении количества детей в белорусских детских садах и студентов в университетах за последние годы, особенно в 2022 году. «Зеркало» рассказывает подробности.

Численность детей, которые посещают детские сады, в 2022 году составила 378,2 тыс. человек — это на 27,3 тыс. меньше, чем годом ранее. А еще в 2018-м в детских садах было 435,1 тыс. детей, то есть за пять лет их стало на 57 тыс., или 13%, меньше. Уровень охвата детсадами при этом растет — он с 2018-го прибавил 9% и составляет уже 89,2% среди детей от 1 до 5 лет.

При этом если в областях детсады «потеряли» за год по 2−4 тыс. детей, то в Минске — минус 9,6 тыс. детей.

А вот в школах детей стало не меньше, а даже немного больше: на начало 2021/22 учебного года их было 1 млн 76 тыс., а в 2022/23 учебном году — 1 млн 85,6 тыс. Небольшой прирост есть в Минске и всех областях.

При этом показательным является снижение количества детей, которые занимаются в кружках, студиях, секциях учреждений дополнительного образования. В 2022 году их было 369,3 тыс. человек, тогда как годом ранее — 385,4 тыс.

Также осталась примерно на уровне прошлого года численность учащихся, получающих среднее специальное и профессионально-техническое образование. За пять лет она снизилась на 5−6 тыс. человек.

А вот в высшем образовании картина совсем иная. Существенное снижение количества студентов наблюдается все последние годы, но самый резкий скачок вниз произошел именно в 2022 году.

Численность учащихся в вузах на начало прошлого учебного года составила 238,5 тыс. человек. Это на 16,7 тыс. меньше предыдущего года. В расчете на 10 тыс. населения индекс количества студентов снизился с 276 до 259.

В таблице приводим подробные данные по годам.

Таким образом, с 2015 года количество студентов в Беларуси снизилось на 108 тыс. человек, их индекс упал с 366 до 259 человек на 10 тыс. населения, то есть на 29%. За последние пять лет количество упало на 44,3 тыс. человек, а индекс на 13,6%.

Больше всего студентов потерял, естественно, Минск — за пять лет минус 25 тыс. человек. В областях число студентов снизилось на 4−7 тыс., меньше всего потери в Гродно.

При этом количество выпускников, которые направлены по распределению, в последние годы даже немного подросло, а вот процент специалистов, кому дали право на самостоятельное трудоустройство после учебы на бюджете, с 2018-го не превышает 0,1%, хотя еще в 2017-м составляло 1,1%.

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