Врач Билла Клинтона рассказал, что нужно сделать перед сном, чтобы дольше жить 2.08.2023, 19:01

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Правильный вечерний распорядок делает человека моложе реального возраста.

Доктор Марк Хайман рассказал о своем вечернем распорядке, которому советует следовать каждому, пишет Daily Mail. Врач стремится прожить до 180 лет. Сейчас доктору 63 года, но тесты показывают, что его биологический возраст соответствует 43 годам. Он приписывает свое биохакерское достижение строгим упражнениям, постоянному здоровому питанию и некоторым более сложным и экспериментальным методам лечения.

Врач рассказал о своем основном вечернем распорядке. Доктор, ранее лечивший Билла Клинтона, сказал, что нужно перезагрузить нервную систему и снять стресс, подготовив себя к оптимальному сну. Это включает в себя отключение всех гаджетов после семи вечера, сбалансированное питание с высоким содержанием полезных жиров, овощей и углеводов, принятие горячей ванны и медитацию.

Однако есть еще несколько шагов, которые этому предшествуют: необходимо поддерживать порядок в спальне и купить хорошую маску для глаз и кондиционер.

Доктор Хайман сказал:

— Я выключаю все экраны за пару часов до сна. Я люблю принимать горячую ванну. Цель состоит в том, чтобы помочь перезагрузить мою нервную систему.

На ужин (часов в 6-7 вечера) он обычно ест смесь зелени, сладкого картофеля и животного белка — часто говядины или рыбы, например, лосося или скумбрии.

Он позволяет себе пользоваться телефоном, планшетом или телевизором во время еды, но как только он заканчивает есть, все гаджеты откладывает в сторону. Это освобождает около двух часов для отдыха, в течение которых он может выбрать чтение книги, работу по дому или прогулку на свежем воздухе.

Около 9 часов вечера доктор Хайман принимает горячую ванну с солью Эпсома (английская соль) и лимонным маслом. В воде соли Эпсома распадаются на магний и сульфат. Суть в том, что когда вы принимаете ванну с английской солью, они попадают в ваше тело через кожу. Теплая вода помогает расслабить мышцы и затекшие суставы. Лимонное масло может убить бактерии, которые могут попасть в поры и вызвать прыщи.

Хайман также медитирует около 20 минут перед сном.

Перед сном он принимает глицинат магния — добавку, которая помогает снизить стресс.

Затем он наденет затычки для ушей и маску для глаз, чтобы не отвлекаться, и крепко уснет между 10 и 11 часами вечера.

Что касается обстановки в спальне, то она должна быть не загромождена, имеет плотные жалюзи и низкую температуру воздуха от 13 до 14 градусов тепла.

Прохладная спальня рекомендуется для сна, потому что она сохраняет идеальную температуру тела. Большинство врачей рекомендуют поддерживать температуру от 15 до 20 градусов, но доктор Хайман говорит, что лучше спит ночью, когда еще прохладнее.

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