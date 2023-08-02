Белоруске обещали пожизненный вход в аквапарк в обмен на тату, но потом передумали 2 2.08.2023, 19:08

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Чем закончился конфликт?

Минчанка Жанна Борисевич приняла участие в рекламной игре от аквапарка «Лебяжий» и почувствовала себя обманутой. Девушка сделала себе тату с лого в обмен на пожизненный абонемент. Пять лет она действительно ходила в аквапарк бесплатно. Но потом правила изменились, и Жанна подала в суд в надежде восстановить справедливость. Onliner.by рассказывает, чем закончилась история.

Для начала коротко напомним обстоятельства этой истории. Минчанка набила тату на ногу в мае 2018 года — взамен получила именной сертификат и устные договоренности о том, что теперь сможет посещать аквапарк бесплатно, пока рисунок остается на теле. Таковы были условия рекламной акции (на всякий случай она сохранила скриншоты анонсов из соцсетей).

— С марта по август мы в аквапарке зависали днями. Бывало такое, что ходили туда по три-четыре раза в неделю. Мне кажется, нас там знали все девочки на кассах и спасатели, которым мой ребенок регулярно отдавал утерянные на дне бассейнов браслеты. Мое лицо или ногу с татуировкой спасателям покажи — они даже во сне меня узнают, — вспоминала в интервью Жанна.

В марте этого года работники отказались впустить Жанну в аквазону. В ответ на ее обращение на предприятии «Аква-Минск» заявили, что у них «отсутствуют какие-либо документы, регламентирующие проведение конкурса». Зато вступили в силу и действуют новые правила посещения, в которых льгот не предусмотрено.

При поддержке общественного объединения по защите прав потребителей Жанна обратилась в суд. Минчанка просила взыскать компенсацию морального вреда в размере одной копейки (да, вы не ослышались!).

— Изначально не ставился вопрос по поводу какого-то обогащения или взыскания больших сумм, — комментирует юрист ОО «На стороне права» Виталий Докунов. — В теории можно было заявить компенсацию морального вреда в размере 1000−2000 рублей, но Жанна решила пойти другим путем. Основная ее цель — это доказать, что ее права были нарушены.

И что в итоге? Суд Центрального района решил взыскать с предприятия «Аква-Минск» одну копейку, таким образом удовлетворив требования минчанки.

— В суде представитель аквапарка настаивал на том, что исковые требования не подлежат удовлетворению. Предприятие предоставило суду выписку из системы учета посетителей, и там не были зафиксированы посещения Жанной аквапарка с 2018 по 2022 год, то есть она была «призраком», назовем это так. Но с нашей стороны были предоставлены доказательства в виде фотоматериалов и видеосъемки, которые подтверждают, что Жанна неоднократно приходила в аквапарк вместе с ребенком. Еще один аргумент аквапарка заключался в том, что у них нет никаких документов, которые бы регламентировали проведение акции с нанесением татуировки и бесплатного посещения аквазоны. Но мы предоставили суду скриншоты из соцсетей аквапарка, а также из СМИ, где четко видно, что такая акция проводилась. Суд изучил все доказательства и сделал вывод, что аквапарк нарушил закон о рекламе, предоставив потребителю недостоверную рекламу.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано аквапарком. Юрист не исключает, что со стороны минчанки будет подано следующее исковое заявление — с требованием к организации исполнять взятые на себя обязательства. Жанна твердо намерена добиваться безлимитного доступа в аквазону.

— У меня неоднозначные чувства после суда, потому что аквапарк все равно придерживается своей версии о том, что такой конкурс не проводился. Насколько я поняла, чтобы мне разрешили бесплатно ходить в аквапарк, предстоит пройти еще много судов, все это может растянуться надолго. Но я готова годами напоминать о себе и этой ситуации, не планирую останавливаться. Конечно, я могу купить абонемент для себя и ребенка и сделать вид, что ничего не было, но это уже вопрос чести для меня.

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