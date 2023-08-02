Латвия подготовит спецотряд пограничников после инцидента с беларусскими вертолетами в Польше
- 2.08.2023, 19:15
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Латвия подготовит специальную оперативную группу пограничников из-за прибытия боевиков ЧВК «Вагнер» в Беларусь и нарушения воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу латвийской государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса.
Пуятс заявил в среду, 2 августа, что риски безопасности в непосредственной близости от границы с Беларусью были высокими с тех пор, как Минск начал использовать мигрантов в качестве инструмента «гибридной войны», но они выросли с приходом вагнеровцев.
По его словам, в стране началась подготовка специального пограничного отряда. Это ответ Латвии на прибытие в Беларусь отряда наемников ЧВК «Вагнера» и инцидента с белорусскими вертолетами, которые пересекли границу с Польшей.
По словам Пуятса, Латвия оценивала риски для страны с момента, как Беларусь начала использовать мигрантов, как инструмент «гибридной войны». Однако с прибытием группы «Вагнера» они выросли еще больше.
1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.