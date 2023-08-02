В гродненском «Немане» произошли новые задержания

В гродненском «Немане» произошли новые задержания1
- 2.08.2023, 20:09
Задержали тренера и администратора футбольной школы.
Задержан тренер — 35-летний Дмитрий Бельский. Он окончил Гродненский государственный университет, факультет физической культуры. Более десяти лет тренирует футболистов, имеет тренерскую лицензию UEFA. Сейчас он тренирует детей в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва (СДЮШОР) «Неман», специализирующейся на футболе, передает «Наша Нiва».
Задержана также администратор клуба СДЮШОР «Неман» — 42-летняя Юлия Арлашина. Она гродненка, окончила Гродненский государственный педагогический колледж.
В видео силовиков Дмитрия и Юлию обвиняют в том, что они были подписаны на «эктремистские» ресурсы, хотя в структурах «Немана», вроде бы, «провели разъяснительную работу». Для бывшего спортивного директора ФК «Неман» Дмитрия Коваленка это закончилось административным наказанием и увольнением.