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В гродненском «Немане» произошли новые задержания

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  • 2.08.2023, 20:09
В гродненском «Немане» произошли новые задержания

Задержали тренера и администратора футбольной школы.

Задержан тренер — 35-летний Дмитрий Бельский. Он окончил Гродненский государственный университет, факультет физической культуры. Более десяти лет тренирует футболистов, имеет тренерскую лицензию UEFA. Сейчас он тренирует детей в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва (СДЮШОР) «Неман», специализирующейся на футболе, передает «Наша Нiва».

Задержана также администратор клуба СДЮШОР «Неман» — 42-летняя Юлия Арлашина. Она гродненка, окончила Гродненский государственный педагогический колледж.

В видео силовиков Дмитрия и Юлию обвиняют в том, что они были подписаны на «эктремистские» ресурсы, хотя в структурах «Немана», вроде бы, «провели разъяснительную работу». Для бывшего спортивного директора ФК «Неман» Дмитрия Коваленка это закончилось административным наказанием и увольнением.

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