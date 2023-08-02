МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши 11 2.08.2023, 20:39

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Лукашисты отрицают, что белорусские вертолеты нарушили границу.

Польскому дипломату указали на необходимость диалога для деэскалации «и без того непростой ситуации в двусторонних отношениях». Что касается вертолетов, по утверждениям Варшавы, нарушивших воздушное пространство Польши, то в белорусском ведомстве показали временному поверенному «данные объективного контроля траектории полетов». Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

2 августа в МИД был приглашен временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский.

«Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведенной белорусской стороной. В качестве доказательств были продемонстрированы данные объективного контроля траектории полетов вертолетов», — говорится в сообщении.

В МИД также сообщили, что призвали польскую сторону «не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства», а также подчеркнули необходимость диалога для деэскалации «и без того непростой ситуации в двусторонних отношениях».

Напомним, 1 августа в небе над польским селом Беловежа в Подляском воеводстве вблизи польско-белорусской границы заметили белорусские военные вертолеты. Министерство обороны Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны белорусскими военными вертолетами.

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