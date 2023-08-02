Банки Беларуси вводят очередные изменения 2.08.2023, 21:05

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Они касаются переводов в долларах и евро за границу.

Белорусские банки вводят изменения по переводам в долларах и евро за границу. Это связано с решением со стороны Raiffeisen Bank International. «Зеркало» рассказывает подробности, что меняется для клиентов банков.

Короткая предыстория

В мае этого года стало известно, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ. Это затронуло в том числе и Беларусь. Наши банки искали альтернативу Raiffeisen Вank по банкам-корреспондентам (если упросить, то это посредники по переводам), однако сделать это оперативно удавалось не всем финучреждениям.

Как отреагировали белорусские банки

В июне через Raiffeisen Bank переводы в долларах и евро еще отправлял «БСБ Банк», а в евро — «Технобанк» и «БНБ Банк».

На 2 августа через «БСБ Банк», как указано на сайте финучреждения, можно отправить средства в евро, банком-корреспондентом выступает польский банк PKO Banku Polskiego SA (информация по денежным отправлениям в долларах не размещена на сайте). «Возможность отправки перевода для физического лица уточняется только в отделении банка. Юридическому лицу необходимо обращаться к операционисту», — ответили в контакт-центре «БСБ Банка» на вопрос, возможно ли сейчас совершить перевод в евро или долларах.

Банк PKO Banku Polskiego SA также выступает посредником по переводам в евро через «Технобанк» (но только по территории Польши). В контакт-центре «Технобанка» сообщили, что с 1 августа перестали работать с Raiffeisen Bank International AG. Ранее через корреспондентский счет этот банка проводили безналичное зачисление на счета физлиц долларов и евро.

У «Приорбанка» теперь есть два варианта по переводам в евро — через Raiffeisen Bank и PKO Banku Polskiego SA (через последний банк — только по территории Польши). Причем такая возможность есть только у юрлиц, а для физлиц переводы в евро и долларах недоступны — «ориентировочно 3 месяца», уточнили в контакт-центре.

В этой ситуации «БНБ-Банк» изменил комиссию за валютные переводы переводы, в некоторых случаях она доходит до 200 евро.

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