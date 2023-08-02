Обучение украинских летчиков на F-16 начнется в этом месяце 1 2.08.2023, 21:09

Об этом сообщил президент Украины.

Обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется в августе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 августа на встрече с украинскими дипломатами. Запись он опубликовал в Telegram.

Зеленский назвал передачу Силам обороны западных боевых самолетов сложным и и важным заданием представителей Украины на международном фронте.

«В этом месяце начнутся тренировки наших пилотов. Сейчас важно на 100 % работать со странами, у которых есть эти самолеты. Которые смогут нам после обучения их передать. И это мощное, сложное задание: как можно скорее должна произойти поставки и использование F-16 нашими пилотами», – заявил президент.

О том, что администрация США пока не получила от европейских партнеров окончательный план обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и поэтому не может сертифицировать передачу необходимого оборудования, сегодня Об этом сообщил CNN. США должны одобрить передачу тренажеров, учебных пособий и других материалов для обучения пилотов, однако пока администрация не получила окончательного плана обучения, и это значит, что США пока нечего подписывать, сообщили источники канала.

В Пентагоне, в свою очередь, проинформировали, что США еще думают над тем, чтобы отправить американских пилотов для обучения украинцев, но без окончательного плана такое решение не может быть принято. Также пока неизвестно, какие страны отправят самолеты для обучения. Для передачи самолетов уже в пользование Украине потребуется отдельное разрешение США.

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