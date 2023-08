Беглый следователь из Лунинца добрался до США 2.08.2023, 21:28

2,948

Сергей Пахолак

Сергей Пахолак спешно покинул Беларусь вместе с женой и детьми.

Сергей Пахолак, еще недавно работавший следователем по особо важным делам в Лунинецком райотделе Следственного комитета, судя по всему, находится в США, пишет издание «Медиа-Полесье».

Такой вывод можно сделать на основании снимков, которые он и его супруга разместили в соцсетях. На фото Сергей Пахолак позирует на фоне «Welcome to The United States of America», еще на одном снимке видно здание Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

До этого семья делилась фотографиями из Грузии.

Напомним, в начале декабря прошлого года следователь по особо важным делам Лунинецкого райотдела СК, 45-летний Сергей Пахолак спешно уехал из Беларуси. За границу следователь отправился не в отпуск, для чего силовикам требуется особое разрешение. Он покинул Беларусь вместе с женой и детьми.

По информации источников «Медиа-Полесья», одной из причин бегства могло стать уголовное дело против жены Пахолака: работая специалистом инженерно-аэродромной службы войсковой части 65 408, где базировалась российская авиатехника, она была задержана за передачу данных сестре, жительнице США. Во время проверки выявились огрехи в работе и самого следователя.

Как рассказал «Зеркалу» источник в Лунинце, незадолго до отъезда следователь продлил контракт на службе, за что получил денежную компенсацию. После того как на его жену завели уголовное дело, он написал рапорт об увольнении по состоянию здоровья, однако уехал, так и не дождавшись решения. Сама задержанная женщина якобы находилась в минской больнице, но, так как была без охраны, смогла сбежать оттуда. Сейчас она объявлена в розыск, ее портрет помещен на соответствующий стенд. Младший сын пары написал одноклассникам, что больше не вернется в гимназию.

После исчезновения Пахолака, с должности ушел в отставку начальник райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».