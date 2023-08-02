Крокодил съел футболиста в Коста-Рике 2.08.2023, 21:41

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Чтобы достать его тело, полиции пришлось застрелить крокодила.

Коста‑риканский футболист Хесус Альберто Лопес Ортис, который выступал за любительский клуб «Депортиво Рио Каньяс», скончался в результате нападения крокодила. Об этом сообщает The Sun.

Трагедия произошла в реке Каньяс в провинции Гуанакасте, когда Ортис решил окунуться в воду в жаркий день. Чтобы достать тело 29-летнего молодого человека, полиции пришлось застрелить крокодила.

У Ортиса остались двое детей — восьми и трех лет. Отмечается, что семья обратилась к общественности с просьбой помочь оплатить расходы на похороны игрока, в то время как главный тренер его команды Луис Карлос Монтес также организует сбор средств.

Похороны состоялись 1 августа. Как сообщается в Facebook «Депортиво Рио Каньяс», их посетили более тысячи человек.

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