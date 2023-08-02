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В Могилеве мужчина передвигался по дороге очень необычным способом

  • 2.08.2023, 21:50
В Могилеве мужчина передвигался по дороге очень необычным способом

Видеофакт.

В Могилеве владелец автомобиля обнаружил повреждения на машине и вызвал ГАИ. Мужчина предполагал, что случилось ДТП и виновник скрылся, рассказали в могилевской Госавтоинспекции. Однако запись с видеокамер показала, что ночью некто помял машину своим телом.

Инспекторы ГАИ просмотрели записи ближайшей камеры наблюдения. Там был замечен мужчина, который «ночью передвигался специфическим способом по проезжей части дворовой территории». Неизвестный елозил по дороге, а после замер.

Мужчина сидел на дороге около 20 минут, а после попытался встать. Но не устоял и упал на припаркованный автомобиль, оставив вмятину на крыле.

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