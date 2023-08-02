Politico назвало кандидата на должность главы Еврокомиссии
- 2.08.2023, 22:10
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Вместо фон дер Ляйен.
Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон намерен занять должность президента Еврокомиссии. Сейчас его занимает Урсула фон дер Ляйен, но ее полномочия истекают в 2024 году.
Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что Бретон смог сосредоточить в своих руках значительную власть. Фактически он утверждает все важные решения Евросоюза.
Речь идет о закупках вакцин против Covid-19, а теперь и артиллерийских снарядов для Украины. Также именно он занимается надзором за рынком цифровых услуг в ЕС.
Полномочия Бретона могут скоро расшириться
Уже осенью заместитель президента Европейской комиссии Маргрете Вестагер может покинуть свой пост, она занимается вопросами конкуренции. Вместе с Бретоном они выписывали многомиллиардные штрафы американским цифровым корпорациям.
Бретону необходима поддержка всех лидеров в Европе
Издание уточняет, что быть могущественным в Европейской комиссии недостаточно для того, чтобы занять должность ее председателя. Поэтому ему будет необходимо заручиться поддержкой всех лидеров в Европе, а также получить одобрение Европарламента.
Чем раньше занимался еврокомиссар
Тьерри Бретон — французский бизнесмен, бывший профессор Harvard Business School и бывший министр финансов Франции. Занимал должности вице-президента и председателя правления компании Group Honneywell Bull, а также президента и председателя правления компаний Thomson-RCA (1997-2002) и France Telecom (2002-2005).
С 2005 по 2007 годы занимал должность министра экономики, финансов и промышленности Франции в правительствах премьер-министров Жана-Пьера Раффарена, Доминика де Вильпена во времена президентства Жака Ширака.
Сегодня является почетным президентом компаний Thomson и France Telecom, а с 2008 года — президентом и председателем правления Atos, одной из ведущих международных ИТ-компаний (74 000 сотрудников в 48 странах).
Бретон и его работа над снарядами для Украины
20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.
К тому же, Совет ЕС утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины. Однако страны Европейского союза долго не могли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины. И все же в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд. евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
Недавно Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз будет поддерживать Украину вне зависимости от успехов контрнаступления Вооруженных сил Украины.