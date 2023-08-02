«Торпедо-БелАЗ» выбыло из Лиги конференций 2.08.2023, 22:18

Жодинские футболисты уступили по сумме двух матчей кипрскому АЕК.

«Торпедо-БелАЗ» выбыло из футбольной Лиги конференций. В Венгрии во 2-м раунде квалификации жодинцы проиграли АЕК — 2:3, а в среду на Кипре сыграли вничью 1:1.

«Торпедо-БелАЗ» — действующий обладатель Кубка Беларуси, поэтому он стартовал со второго круга квалификации. Ранее из Лиги конференций выбыло минское «Динамо». Борьбу продолжает только гродненский «Неман», вышедший в 3-й раунд квалификации.

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