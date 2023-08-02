закрыть
2 августа 2023, среда, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Торпедо-БелАЗ» выбыло из Лиги конференций

  • 2.08.2023, 22:18
«Торпедо-БелАЗ» выбыло из Лиги конференций

Жодинские футболисты уступили по сумме двух матчей кипрскому АЕК.

«Торпедо-БелАЗ» выбыло из футбольной Лиги конференций. В Венгрии во 2-м раунде квалификации жодинцы проиграли АЕК — 2:3, а в среду на Кипре сыграли вничью 1:1.

«Торпедо-БелАЗ» — действующий обладатель Кубка Беларуси, поэтому он стартовал со второго круга квалификации. Ранее из Лиги конференций выбыло минское «Динамо». Борьбу продолжает только гродненский «Неман», вышедший в 3-й раунд квалификации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип
Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох