«Торпедо-БелАЗ» выбыло из Лиги конференций
- 2.08.2023, 22:18
Жодинские футболисты уступили по сумме двух матчей кипрскому АЕК.
«Торпедо-БелАЗ» выбыло из футбольной Лиги конференций. В Венгрии во 2-м раунде квалификации жодинцы проиграли АЕК — 2:3, а в среду на Кипре сыграли вничью 1:1.
«Торпедо-БелАЗ» — действующий обладатель Кубка Беларуси, поэтому он стартовал со второго круга квалификации. Ранее из Лиги конференций выбыло минское «Динамо». Борьбу продолжает только гродненский «Неман», вышедший в 3-й раунд квалификации.