Во время контрнаступления ВСУ операторы дрона атаковали БМП оккупантов вместе с экипажем
- 2.08.2023, 22:20
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Видео.
Бойцы Вооруженных сил Украины во время контрнаступления уничтожили боевую машину пехоты, в которой ехали российские военные.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале роты ударных дронов PERUN GROUP.
В сообщении к видео говорилось, что «после неудачного штурма орки застряли в БМП». В это время украинский оператор БПЛА направил дрон прямо на технику. Беспилотник ее успешно атаковал, после чего БМП взорвалась и загорелась.