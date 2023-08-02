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Во время контрнаступления ВСУ операторы дрона атаковали БМП оккупантов вместе с экипажем

  • 2.08.2023, 22:20
  • 1,456
Во время контрнаступления ВСУ операторы дрона атаковали БМП оккупантов вместе с экипажем

Видео.

Бойцы Вооруженных сил Украины во время контрнаступления уничтожили боевую машину пехоты, в которой ехали российские военные.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале роты ударных дронов PERUN GROUP.

В сообщении к видео говорилось, что «после неудачного штурма орки застряли в БМП». В это время украинский оператор БПЛА направил дрон прямо на технику. Беспилотник ее успешно атаковал, после чего БМП взорвалась и загорелась.

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