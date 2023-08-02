В четверг в Беларуси ожидается до +29 градусов 2.08.2023, 22:48

Ожидается переменная облачность.

Грозы и туман ожидаются в Беларуси 3 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по востоку, а днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами будут грозы. В ночные и утренние часы в некоторых районах возможен туман. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 12 до 18 градусов, днем — от 22 градусов тепла по северо-западу до плюс 29 по юго-востоку.

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