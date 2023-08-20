Политолог объяснил, почему Путин оттягивает объявление новой волны мобилизации в РФ 20.08.2023, 1:15

Нельзя отвергать сценарий повторения событий как в Махачкале.

В России оттягивают до последнего объявление о новой волне мобилизации, потому что Кремль боится последствий такого решения. Как заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире «Эспрессо», лишь 10% россиян активно поддерживают войну против Украины, а следовательно объявление Путиным мобилизации может спровоцировать у населения возмущение. Нельзя отвергать сценарий повторения событий как в Махачкале добавил Пионтковский.

- Основная масса колеблющихся людей где-то 80%, которые в марте прошлого года с удовольствием посмотрели бы парад победы на Крещатике, но сейчас для них главное не стать мясом в новых российских штурмах и так называемых наступлениях, которые они планируют. Поэтому объявление мобилизации, почему его и оттягивают до последнего мгновения, просто возмутит эту массу, и махачкалинские события станут общероссийскими, - сказал эксперт.

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