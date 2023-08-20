закрыть
20 августа 2023, воскресенье, 1:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог объяснил, почему Путин оттягивает объявление новой волны мобилизации в РФ

  • 20.08.2023, 1:15
Политолог объяснил, почему Путин оттягивает объявление новой волны мобилизации в РФ

Нельзя отвергать сценарий повторения событий как в Махачкале.

В России оттягивают до последнего объявление о новой волне мобилизации, потому что Кремль боится последствий такого решения. Как заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире «Эспрессо», лишь 10% россиян активно поддерживают войну против Украины, а следовательно объявление Путиным мобилизации может спровоцировать у населения возмущение. Нельзя отвергать сценарий повторения событий как в Махачкале добавил Пионтковский.

- Основная масса колеблющихся людей где-то 80%, которые в марте прошлого года с удовольствием посмотрели бы парад победы на Крещатике, но сейчас для них главное не стать мясом в новых российских штурмах и так называемых наступлениях, которые они планируют. Поэтому объявление мобилизации, почему его и оттягивают до последнего мгновения, просто возмутит эту массу, и махачкалинские события станут общероссийскими, - сказал эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк