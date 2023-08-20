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В этом учебном году в белорусских школах не будут вводить шестидневку

  • 20.08.2023, 3:07
В этом учебном году в белорусских школах не будут вводить шестидневку

Об этом заявило Минобразования.

В учебном году 2023−2024 года изменения подходов в организации школьного шестого школьного дня в работе учреждений общего среднего образования не произойдет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

«Руководители учреждений образования, как и ранее, будут планировать расписание шестого школьного дня с учетом организации факультативных занятий для учащихся 9−11 классов, стимулирующих — для одаренных и талантливых детей, поддерживающих для слабоуспевающих», — говорится в сообщении Минобразования.

В школах якобы будут проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия, трудовые акции, экскурсии, походы, соревнования, занятия объединений по интересам.

Напомним, недавно представитель Министерства образования Наталья Катович сообщала, что перед учреждениями образования в новом учебном году поставлена задача принять действенные меры по обеспечению стопроцентной занятости учащихся в шестой школьный день и на каникулах.

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