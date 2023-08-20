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На Таврическом направлении РФ потеряла за сутки более 200 человек

  • 20.08.2023, 4:22
На Таврическом направлении РФ потеряла за сутки более 200 человек

Артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более тысячи огневых задач.

Силы обороны Украины на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским оккупантам в живой силе и технике. Артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили более тысячи огневых задач.

Об этом сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

- Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека (погибшие - 58, раненые - 175), - говорится в сообщении.

При этом украинские военные уничтожили 17 единиц военной техники противника. В частности:

- один танк,

- три ББМ,

- шесть артиллерийских систем и минометов,

- один БПЛА,

- шесть единиц автомобильной,

- пять единиц специальной техники.

Кроме того, Силы обороны уничтожили три склада боеприпасов врага.

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