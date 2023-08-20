На Таврическом направлении РФ потеряла за сутки более 200 человек
- 20.08.2023, 4:22
Артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более тысячи огневых задач.
Силы обороны Украины на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским оккупантам в живой силе и технике. Артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили более тысячи огневых задач.
Об этом сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека (погибшие - 58, раненые - 175), - говорится в сообщении.
При этом украинские военные уничтожили 17 единиц военной техники противника. В частности:
- один танк,
- три ББМ,
- шесть артиллерийских систем и минометов,
- один БПЛА,
- шесть единиц автомобильной,
- пять единиц специальной техники.
Кроме того, Силы обороны уничтожили три склада боеприпасов врага.